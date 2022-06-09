Не виноватая я... Экс-президент Боливии Жанин Аньес приговорена к 10 годам лишения свободы

08:22 11.06.2022

Суд в Боливии признал экс-президента Жанин Аньес виновной в организации госпереворота. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд установил, что Жанин Аньес принимала решения, которые противоречили конституции, и признал ее виновной в неисполнении обязанностей, передает Reuters.



Осужденная не признала вину. "Я и пальцем не пошевелила, чтобы стать президентом, но я сделала то, что должна была сделать. Я приняла пост президента исходя из обязательств, в соответствии с нормами конституции",- заявила Жанин Аньес в суде.



Оппозиционный вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес стала исполняющей обязанности главы государства в 2019 году - после бегства из страны президента Эво Моралеса на фоне массовых протестов. На демонстрации выходили люди, несогласные с переизбранием господина Моралеса на выборах. В 2020 году на других выборах выиграл сторонник господина Моралеса социалист Луис Арсе.



Леонид Уварчев