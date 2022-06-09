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Из-за чего исламский мир рассорился с Индией
12:03 11.06.2022

Уже не пхай-пхай: из-за чего исламский мир рассорился с Индией
И как в стране действительно относятся к мусульманам

Наталия Портякова

Индия оказалась в ситуации, схожей с той, что в свое время пережили Дания и Франция, разозлившие исламский мир публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. После того как новости об оскорбительных для мусульман высказываниях, прилюдно допущенных двумя высокопоставленными членами правящей в стране партии, вышли за пределы Индии, около 15 исламских государств выступили с протестом в адрес Нью-Дели. Более того, в ряде арабских стран стали раздаваться призывы к бойкоту индийских товаров. Получается ли у Нью-Дели нивелировать скандал и почему не все внутри Индии довольны попытками властей спустить его на тормозах - в материале "Известий".

Слово - не воробей

В конце мая официальный представитель правящей индийской "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нупур Шарма выступала на теледебатах, и когда речь зашла о религиозных темах, она неосторожно намекнула, что пророк Мухаммад был педофилом из-за разницы между его возрастом и возрастом его младшей жены Айши. Практически параллельно с этим некие пренебрежительные замечания о пророке (какие именно, СМИ перестали упоминать к нынешнему дню вовсе) допустил на своей страничке в Twitter и еще один член партии - глава ее медиаслужбы в Дели Кумар Джиндал.

Высказывания партийных чиновников вызвали гневную реакцию среди мусульманского меньшинства в Индии - последователей ислама в стране порядка 200 млн. В начале июня в штате Уттар-Прадеш, в частности, несколько сотен человек вышли на улицы с протестами и требованием наказать членов БДП за разжигание ненависти. Полицейские жестко подавили протесты и арестовали свыше полусотни особо активных протестующих.

На том эта история могла бы и закончиться, но, к несчастью для Индии, новости об оскорбительных для мусульман высказываниях чиновников и о реакции властей на вызванные этим протесты вскоре вышли за пределы страны.

Это было встречено дружным осуждением мусульманских государств. 5 июня Катар, Иран и Кувейт выразили официальные протесты правительству Индии с подобающими в таких случаях вызовами послов Индии на ковер в местные МИДы. К концу нынешней недели аналогичные шаги предприняли в целом уже 15 мусульманских стран. Отдельные протесты подали также Организация исламского сотрудничества, объединяющая 57 государств-членов, и Совет сотрудничества стран Персидского залива. Между тем верховный муфтий Омана шейх Ахмад Аль-Халили назвал комментарии Нупур Шармы "войной против всех мусульман" и проблемой, которая "призывает всех мусульман подняться как одна нация".

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Много шума - и ничего

Волна негативного международного внимания заставила индийские власти спешно гасить скандал. 5 июня, в один день с получением первых официальных протестов от других стран, Нипур Шарму отстранили от должности, а Кумара Джиндаля - уволили, выставив их в качестве "маргинальных элементов", ибо сама партия всегда была "против любой идеологии, которая оскорбляет или унижает какую-либо религию".

Но полностью погасить неприятный осадок, оставленный всей этой историей среди мусульманских стран, наказание партийных чинов не помогло. В середине недели террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) пригрозила устроить теракты в Индии из-за высказываний уже бывшей представительницы правящей партии. А в Пакистане, давно известном своей нелюбовью к соседям, 9 июня прошла акция протеста с призывом ко всем мусульманским странам разорвать дипотношения с Индией.

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Более того, в соцсетях в нескольких арабских государствах стали появляться призывы к бойкоту индийских товаров, а в некоторых магазинах Кувейта они уже были сняты с полок. Новости для Дели оказались не самыми приятными, ведь на весь Ближний Восток приходится более 10% объема индийской внешней торговли. Кроме того, в странах Персидского залива работают порядка 6,5 млн индийцев, многие из которых стали опасаться, что история с необдуманными заявлениями чиновников на родине может аукнуться и им.

- Сейчас противоречия уже утихли, и маловероятно, что это приведет к серьезному бойкоту индийских товаров в Западной Азии. Индийское правительство обратилось к этим странам и пообещало принять меры, что отметил и находящийся с визитом в Индии министр иностранных дел Ирана, - сказал "Известиям" эксперт делийского Центра политических исследований Сушант Сингх, подразумевая, что худшее - в том, что касается внешней арены, - уже позади.

Схожее мнение "Известиям" выразил и руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов.

- На внешнеполитической арене есть политика, а есть громогласные заявления. Невзирая на то, что внутри самой Индии идет подъем индуизма, страна сохраняет очень хорошие отношения с арабскими странами - например, с Саудовской Аравией или Мальдивами. Если бы сам Моди сказал нечто подобное, это имело бы какие-то последствия. А сейчас, несмотря на осуждение и официальные протесты, критики самого Моди не было. Против него выступили только пакистанцы, - отметил эксперт.

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Некоторые индийцы равнее других

Нынешний инцидент, вызвавший так много шума за пределами Индии, стал далеко не единственным знаком того, что мусульман в стране действительно не сильно жалуют. После прихода к власти премьера Нарендры Моди около восьми лет назад обозначился явный крен в сторону индуистского национализма со всеми вытекающими отсюда нерадостными последствиями для религиозных меньшинств, в особенности для мусульман. И в последние годы у исламских стран было немало куда более значимых поводов переживать за единоверцев и возмущаться действиями индийских властей.

К примеру, в 2019 году правительство Моди отменило 370-ю статью Конституции, которая прежде предоставляла особый автономный статус Джамму и Кашмиру - единственному индийскому штату с мусульманским большинством. В законодательной копилке "Бхаратия джаната парти" был и противоречивый закон, дающий право иммигрантам из трех соседних стран возможность получить индийское гражданство, но только если соискатели не мусульмане. К проявлениям дискриминации по религиозному признаку можно также отнести и недавнее решение суда разрешать учебным заведениям не пускать на занятия студентов в мусульманских платках. Впрочем, это можно считать цветочками по сравнению с тем, что в Индии то и дело убивают людей, лишь заподозренных в употреблении в пищу коровьего мяса. Корова, как известно, считается у индуистов священным животным, но многие представители мусульманской и христианской общин Индии едят говядину.

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- Крайняя форма мажоритарной идеологии хиндутвы (политическая философия индусского национализма. - "Известия"), практикуемая БДП, будет продолжаться, и это приведет к росту разжигания ненависти к мусульманам. Это путь, который противоречит Конституции и законам Индии и не сулит ничего хорошего религиозным меньшинствам в стране, - заметил "Известиям" Сушант Сингх.

Показательно, что в случае с нынешним скандалом некоторые силы внутри Индии оказались крайне недовольны тем, что индийские власти наказали Нупур Шарму, поддавшись внешнему давлению. Так, в последние несколько дней наряду с выражением поддержки и солидарности наказанной чиновнице в Twitter стал набирать популярность хештег #ShameOnBJP (Позор БДП) и посты с требованием экономического бойкота Катара (власти этой страны первыми заявили индийцам протест). Некоторые сторонники жесткой линии даже упрекнули Нарендру Моди в трусости, предположив, что главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх мог бы стать лучшим премьер-министром.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654938180


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