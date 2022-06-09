В Гулистане женщина пыталась продать годовалую дочь за $15 тысяч

12:05 11.06.2022

В Гулистане задержана женщина, которая хотела продать своего ребенка за 15 тысяч долларов.



В Гулистане при попытке продать годовалого ребенка за 15 тысяч долларов задержана женщина. Об этом сообщила пресс-служба УВД Сырдарьинской области.



Операцию по задержанию провели сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УВД Сырдарьинской области, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и областного управления Службы государственной безопасности.



Мать девочки 2021 года рождения, уроженка Хавастского района Сырдарьинской области О. У. 1996 г. р., знала, что ребенок находится в ослабленном состоянии, и собиралась продать его гражданину М. Г. Она была задержана при получении денег.



Возбуждено уголовное дело по подпункту "а" части третьей статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса, женщина заключена под стражу.