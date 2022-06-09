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В Гулистане женщина пыталась продать годовалую дочь за $15 тысяч
12:05 11.06.2022

В Гулистане задержана женщина, которая хотела продать своего ребенка за 15 тысяч долларов.

В Гулистане при попытке продать годовалого ребенка за 15 тысяч долларов задержана женщина. Об этом сообщила пресс-служба УВД Сырдарьинской области.

Операцию по задержанию провели сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УВД Сырдарьинской области, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и областного управления Службы государственной безопасности.

Мать девочки 2021 года рождения, уроженка Хавастского района Сырдарьинской области О. У. 1996 г. р., знала, что ребенок находится в ослабленном состоянии, и собиралась продать его гражданину М. Г. Она была задержана при получении денег.

Возбуждено уголовное дело по подпункту "а" части третьей статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса, женщина заключена под стражу.

Источник - Газета.uz
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