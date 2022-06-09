Чем запомнился первый визит в Москву Сердара Бердымухамедова

12:08 11.06.2022 Если бы, да Кабулу бы: Путин призвал США заняться восстановлением Афганистана

Что еще обсудили лидеры РФ и Туркменистана и чем запомнился визит в Москву Сердара Бердымухамедова



Афанасий Лавриненко



Основные обязательства по реконструкции Афганистана должны на себя взять США и их союзники. Об этом Владимир Путин заявил по итогам встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который прибыл в Москву впервые после своего избрания на пост главы государства. Именно тема нормализации обстановки в Афганистане оказалась одной из главных на российско-туркменистанских переговорах, по итогам которых была подписана декларация об углублении стратегического партнерства между двумя странами.



Первая встреча



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Для Сердара Бердымухамедова, который на посту президента в этом году сменил своего отца - Гурбангулы, поездка в Россию стала первым официальным зарубежным визитом. Хотя стоит отметить, что еще до посещения Москвы новоизбранный руководитель одной из самых закрытых стран мира (безвизовый режим страна поддерживает всего с несколькими государствами, а попасть в Туркменистан в качестве туриста после начала пандемии COVID в мире, по сути, невозможно) побывал в Саудовской Аравии для выполнения обряда умра хадж (малое паломничество). Впрочем, для политика из страны с преимущественно мусульманским населением это все же была ритуальная акция, продиктованная следованием канонам веры, напомнила "Известиям" директор института РУССТРАТ Елена Панина.



Владимир Путин принял высокопоставленного гостя в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, в интерьер которой идеально вписывался национальный флаг Туркменистана. Таким образом, политик из страны, где зеленый цвет пользуется чрезвычайной популярностью (это касается не только государственных символов, но также, например, школьной формы для девочек или даже блокнотов и ручек членов туркменской делегации), себя наверняка чувствовал максимально комфортно во время переговоров.



"Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете именно в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений", - сказал в начале открытой части встречи Владимир Путин.



По его словам, вместе с предыдущим лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которого он назвал "хорошим и добрым другом", удалось продвинуть взаимодействие двух стран на стратегический уровень. Высокую оценку двусторонним отношениям дал и Сердар Бердымухамедов, который не стал ограничиваться кратким вступительным словом.



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Помимо того, что он напомнил о 288 международных документах, подписанных между Москвой и Ашхабадом, туркменский президент, к примеру, упомянул успешное проведение первого Диалога женщин стран Центральной Азии и РФ, состоявшегося в мае. То, что Сердар Бердымухамедов затронул именно женскую повестку, было слегка неожиданно. Ведь после недавних выборов Туркменистан привлекает внимание мировых СМИ прежде всего в связи с ограничениями прав представительниц прекрасного пола.



В настоящий момент женщинам в среднеазиатской республике запрещено наращивать ресницы, делать татуаж бровей, колоть ботокс и красить волосы. Более того, теперь им даже нельзя размещаться на переднем сиденье автомобиля. На этом фоне Сердар Бердымухамедов регулярно подвергается критике со стороны правозащитных организаций, включая Международную федерацию планирования семьи, где утверждают, что подобные инициативы исходят непосредственно от первого лица.



Однако для самих граждан Туркменистана подобные ограничения, которые действуют в стране зачастую негласно (то есть они никак не закреплены в каких-либо государственных документах или распоряжениях), уже давно стали привычной частью жизни. Еще во время правления Гурбангулы Бердымухамедова, который написал десятки книг и регулярно демонстрировал широкой публике свои музыкальные способности, местным жителям, например, было разрешено приобретать машины только белого цвета.



Афганский рубеж



После двусторонних переговоров Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов вышли к прессе. При этом перед подведением итогов встречи глава РФ вручил своему коллеге орден Дружбы за развитие тесных отношений с Россией. Это, к слову, спровоцировало бурные аплодисменты среди участников туркменской делегации, которые внимательно конспектировали каждое слово Сердара Бердымухамедова в те самые зеленые блокноты с помощью ручек аналогичной расцветки.



Вопросы гуманитарного сотрудничества заняли важное место на переговорах двух лидеров. Владимир Путин напомнил, что только в январе РФ поставила в Туркменистан 800 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Из них 300 тыс. были переданы на безвозмездной основе. Примечательно, что Туркменистан, исходя из официальных заявлений властей, коронавирус, по сути, обошел стороной. Туркменские власти утверждают, что в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Возможно, именно по этой причине члены туркменской делегации не стали во время подведения итогов переговоров надевать маски в тот момент, когда все российские журналисты сидели в средствах индивидуальной защиты.



Между тем Владимир Путин также поддержал идею Сердара Бердымухамедова по созданию совместного российско-туркменистанского университета. Обменялись мнениями президенты и по международной тематике. В том числе о ситуации в Афганистане. Напряженная обстановка в этой стране, где чуть меньше года назад власть снова перешла к "Талибану" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), воспринимается среднеазиатскими государствами в силу географических факторов как основная проблема в области безопасности.



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"При обмене мнениями о ситуации в Афганистане с обеих сторон была отмечена важность обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, решения острых социально-экономических проблем, нейтрализации исходящих с афганской территории угроз, прежде всего это, конечно, связано с терроризмом", - сказал Владимир Путин.



РФ также готова продолжить совместную с Туркменистаном и другими партнерами работу, в том числе по линии московского формата консультаций (сюда входят Россия, Индия, Иран, США, КНР, Пакистан и пять центральноазиатских республик) по постконфликтному восстановлению Афганистана. Однако Москва убеждена, что основные обязательства по реконструкции страны, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники. По мнению Владимира Путина, именно их 20-летнее присутствие привело Афганистан к критической черте.



Новые возможности



Что касается экономической повестки, то Владимир Путин напомнил, что Россия - один из главных партнеров Туркменистана. В прошлом году двусторонний товарооборот составил $865 млн.



Внешнеэкономические связи Туркменистана с другими государствами в основном связаны с нефтегазовым сектором, отметил в беседе с "Известиями" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Россия и Туркменистан имели давнюю историю сотрудничества в этой сфере, однако в последние годы Ашхабад усиливал свою ориентацию прежде всего на Китай, добавил эксперт. В 2009-м даже был запущен газопровод между двумя странами.



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- Китай стал единственным покупателем туркменского газа, а Туркменистан попал в кредитную зависимость от этой страны. В этих условиях российская компания "Газпром" вернулась в Туркменистан, возобновив импорт газа из этого государства. Этот импорт, в частности, может использоваться для заполнения газопровода "Турецкий поток", однако важнее то, что возобновление сотрудничества в газовой сфере может стать мощным фактором укрепления геополитических позиций России в регионе, - подытожил Евгений Смирнов.



Помимо "Газпрома" в сотрудничестве с Туркменистаном заинтересован "Лукойл". Он ведет переговоры об условиях участия в качестве оператора проекта освоения нефтегазоконденсатного месторождения Достлук в Каспийском море, отметил Владимир Путин. Кроме того, успешно в Туркменистане работает "Татнефть", занимающаяся ремонтом и обслуживанием нефтяных скважин, добавил он. На переговорах также затрагивалось дальнейшее развитие промышленной кооперации. По этому направлению уже было реализовано несколько успешных проектов. В частности, "Трансмашхолдинг" изготовил для "Железных дорог Туркменистана" два тепловоза, а в марте был заключен контракт еще на пять таких машин, сообщил российский президент.



В Москве президенты подписали несколько двусторонних документов, включая декларацию об углублении стратегического партнерства России и Туркменистана. В ней зафиксированы приоритеты совместной работы в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности, включая биологическую и информационную.



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По словам Елены Паниной, Туркменистан занимает особое место в системе региональных отношений. В настоящее время это единственное на постсоветском пространстве государство, которое не входит ни в какие военно-политические союзы. Таким образом, взаимодействие с Россией осуществляется на основе исключительно двусторонних соглашений, подчеркнула эксперт.



Тем не менее в силу заметного осложнения обстановки в регионе, в частности на афганском направлении, Ашхабад проявляет готовность поднять на новую ступень отношения с Москвой уже и в военной сфере, подытожила эксперт в беседе с "Известиями".



К слову, Сердар Бердымухамедов уверен, что прошедший визит подтвердил прочность стратегического партнерства между двумя странами. Он также пригласил Владимира Путина посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время. Источник - Известия

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