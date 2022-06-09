Никому неизвестный доктор политологии Уранхаев стал акимом Абайской области Казахстана

13:13 11.06.2022

Назначен аким Абайской области



Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Абайской области. Текст документа приводится на официальном сайте Акорды.



"Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай", - говорится в указе, который сегодня подписал президент.



Ранее Нурлан Уранхаев занимал должность руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан.



Нурлан Тельманович родился в 1965 году в ВКО. Является доктором политических наук. Трудовую деятельность начинал в должности слесаря-монтажника в 1987 году.



В свое время был начальником управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в Восточно-Казахстанской области, заместителем акима Восточно-Казахстанской (2006-2007 годы) и Кызылординской областей (2010-20143 годы).



Также в 2017-2018 годах был главой управления архитектуры и градостроительства Алматы.



Напомним, что сегодня президент назначил акимов Алматинской и Улытауской областей. Также стало известно, что Канат Бозумбаев покинул пост главы Алматинской области.