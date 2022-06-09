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Как Украина помогла изолгавшемуся премьер-министру Великобритании Джонсону сохранить должность
13:19 11.06.2022

Борис по-киевски

Андрей Липчанский

Сторонники считают его "ярким и эксцентричным политиком". Коллеги и общественность - редкостным лгуном, распущенным и зачастую полупьяным. Лохматый премьер Великобритании Борис Джонсон много раз оказывался в центре скандалов, достаточных для того, чтобы получить от парламента "черную метку" в виде вотума недоверия.

Нынешний скандал как нельзя лучше соответствует нечесаному образу Джонсона: журналисты выяснили, что во время ковидного локаута он закатывал шумные вечеринки в резиденции на Даунинг стрит. Из-за этих шумных пьяных сборищ Борис Джонсон стал первым в истории главой британского правительства, на которого в судебном порядке было наложено наказание за нарушение, совершенное во время пребывания на этой должности. Отделался он штрафом, но чаша терпения благородных господ, уставших от газетных статей про похождения Бориса Джонсона, переполнилась, и они решили отправить его в отставку.

Конечно, сначала господин Джонсон все категорически отрицал, как пойманный за руку воришка из супермаркета. Этим он сильно разозлил владельцев "независимых СМИ". Вскоре в газетах появились фотографии, на которых Джонсон лично отплясывает с бокалом в руке на "ковидных вечеринках", что он ранее публично опровергал. Тогда премьер сделал очередной финт, полностью оправдав прозвище "хитрый лис в шкуре плюшевого медведя". Конечно, он покаялся, И заявил, что в наше беспокойное время всем надо думать о поддержке Украины, а не о мелочах вроде пьющего и врущего премьер-министра.

Эту карту перебить было невозможно. Властям с трудом удалось сплотить британцев на почве любви к нацистскому режиму Киева и ненависти к России, намекнув при этом о скором обнищании. Так что теперь, ломать шаткий консенсус ради жуликоватого любителя выпить? К тому же, за Бориса немедленно и шумно вступился официальный Киев. Радости же рядовых националистов вообще не было предела. Борцы за национальную чистоту "незалежной" моментально объявили Джонсона "козаком", назвали в его честь пирожное и наладили выпуск его портретов в шароварах и с чубом.

Помимо киевских нацистов в "украинской защите" Джонсона поучаствовала малограмотная министр иностранных дел Великобритании миссис Трасс. Та самая, которая на официальных переговорах отказалась признавать Ростов и Воронеж российскими регионами. Эта политикесса выступила с открытым заявлением, в котором полностью поддержала действующий курс премьера и его реализацию. При этом она подчеркнула лидерство Джонсона в пресловутой "поддержке Украины".

Сам шкодливый премьер-министр накануне решающего голосования демонстративно занимался именно украинскими вопросами: провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и личные переговоры с премьером Эстонии Каей Каллас, с которой также обсуждал Украину. В новостных выпусках лояльных Джонсону телеканалов Бориса уже выставляли едва ли не единственным борцом с Россией. В таких условиях вотум недоверия премьеру выглядел бы верхом неприличия.

Преждевременная отставка на этот раз обошла стороной лохматого главу правительства Великобритании. Правда, прочным его положение не назовешь. К примеру, предшественница Джонсона Тереза Мэй также получала вотум доверия, причем с лучшим результатом, чем Борис, но через полгода была вынуждена уйти в отставку. А легендарной "железной леди" Маргарет Тэтчер пришлось отправиться на отдых через восемь дней после получения вотума доверия. Что касается поводов для нового голосования, которое может произойти через год, то взбалмошный Борис предоставит их сколько угодное. А поддержка Украины, судя по всему, к этому времени станет неактуальной.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654942740


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