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Берик Абдыгалиев стал первым акимом новой Улытаусской области КазахстанаБерик Абдыгалиев стал первым акимом новой Улытаусской области Казахстана
13:20 11.06.2022

Назначен аким Улытауской области

Указом Президента акимом Улытауской области назначен Берик Абдыгалиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Әбдіғалиұлы Берік акимом области Ұлытау", - говорится в тексте документа.

Берик Абдыгалиулы до назначения был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Родился 18.09.1971 в Карагандинской области, Улытауском районе, селе Терисаккан. Ранее был акимом Улытауского района Карагандинской области (10.2019-01.2021).

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды "БОРТ №1", руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу посетил с рабочей поездкой город Жезказган для участия в собрании маслихатов всех уровней региона Улытауской области.

"Мурат Нуртлеу зачитал депутатам письмо Президента о внесении на рассмотрение две кандидатуры на должность акима Улытауской области – Әбдіғалиұлы Берика и Шайдарова Серика Жаманкуловича. По итогам открытого голосования, из 64 депутатов 51 проголосовало за кандидатуру Берика Әбдіғалиұлы, 13 депутатов отдали свой голос за Серика Шайдарова", - говорится в информации.

Представляя акима новообразованной области на встрече с активом региона, руководитель Администрации Президента отметил, что Берик Абдыгалиулы является уроженцем Улытауской области, а также подчеркнул его опыт работы на ответственных руководящих должностях, в том числе в качестве акимов города Жезказгана, Улытауского района и депутата Мажилиса Парламента.

В ходе встречи с активом области было отмечено, что решение Главы государства по образованию Улытауской области является историческим событием, которое откроет путь к возрождению священного Улытауского региона и будет способствовать решению проблем местного населения и социально-экономическому развитию региона.

Мурат Нуртлеу озвучил перед руководством региона, задачи поставленные Главой государства, направленные на повышение благосостояния населения и оперативного решения социально-экономических вопросов развития области.

В частности, было акцентировано внимание на большом промышленном потенциале региона, развитии транспортно-логистической сети, раскрытии туристических возможностей и совершенствовании социальной инфраструктуры.

В состав области вошли Жанааркинский и Улытауский районы и три города - Жезказган, Каражал и Сатпаев.

Напомним, что 8 июня вступил в силу указ Президента Казахстана от 4 мая об образовании новых регионов страны.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654942800


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