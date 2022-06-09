Берик Абдыгалиев стал первым акимом новой Улытаусской области Казахстана

13:20 11.06.2022

Назначен аким Улытауской области



Указом Президента акимом Улытауской области назначен Берик Абдыгалиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Назначить Әбдіғалиұлы Берік акимом области Ұлытау", - говорится в тексте документа.



Берик Абдыгалиулы до назначения был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Родился 18.09.1971 в Карагандинской области, Улытауском районе, селе Терисаккан. Ранее был акимом Улытауского района Карагандинской области (10.2019-01.2021).



Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды "БОРТ №1", руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу посетил с рабочей поездкой город Жезказган для участия в собрании маслихатов всех уровней региона Улытауской области.



"Мурат Нуртлеу зачитал депутатам письмо Президента о внесении на рассмотрение две кандидатуры на должность акима Улытауской области – Әбдіғалиұлы Берика и Шайдарова Серика Жаманкуловича. По итогам открытого голосования, из 64 депутатов 51 проголосовало за кандидатуру Берика Әбдіғалиұлы, 13 депутатов отдали свой голос за Серика Шайдарова", - говорится в информации.



Представляя акима новообразованной области на встрече с активом региона, руководитель Администрации Президента отметил, что Берик Абдыгалиулы является уроженцем Улытауской области, а также подчеркнул его опыт работы на ответственных руководящих должностях, в том числе в качестве акимов города Жезказгана, Улытауского района и депутата Мажилиса Парламента.



В ходе встречи с активом области было отмечено, что решение Главы государства по образованию Улытауской области является историческим событием, которое откроет путь к возрождению священного Улытауского региона и будет способствовать решению проблем местного населения и социально-экономическому развитию региона.



Мурат Нуртлеу озвучил перед руководством региона, задачи поставленные Главой государства, направленные на повышение благосостояния населения и оперативного решения социально-экономических вопросов развития области.



В частности, было акцентировано внимание на большом промышленном потенциале региона, развитии транспортно-логистической сети, раскрытии туристических возможностей и совершенствовании социальной инфраструктуры.



В состав области вошли Жанааркинский и Улытауский районы и три города - Жезказган, Каражал и Сатпаев.



Напомним, что 8 июня вступил в силу указ Президента Казахстана от 4 мая об образовании новых регионов страны.