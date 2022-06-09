Херсонская область не вернется в состав Украины

13:25 11.06.2022

Стремоусов: Херсонская область не вернется в состав Украины



В Херсонской области идет четкая интеграция в Россию, регион больше никогда в не вернется в состав Украины, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов



Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.



"Мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека, в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну", - подчеркнул чиновник.



Ранее президент американского Совета по международным отношениям, бывший руководитель Бюро политического планирования Госдепа США Ричард Хаас заявил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории даже с помощью Запада.