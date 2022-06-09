Акима Актау оштрафовали на 153 тыс. тенге после обращения бизнесмена в суд

13:28 11.06.2022

Акима Актау привлекли к ответственности после того, как местный предприниматель обратился в суд - бизнесмену незаконно отказали в продлении срока аренды земельного участка.



Как пишет издание Lada.kz, ссылаясь на пресс-службу Мангистауского областного суда, поводом для судебных разбирательств стало обращение актауского предпринимателя.



Бизнесмен подал в суд на акима Актау и городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства.



Суд признал, что чиновники незаконно отказывают бизнесмену в продлении срока аренды земельного участка.



Суд постановил, что местные власти должны были принять решение о пролонгации срока аренды земельного участка, то есть принять благоприятный административный акт в пользу предпринимателя в течение одного месяца.



Однако спустя месяц после решения суда предпринимателю так и не подписали документы.



"Хотя прошло достаточное время, акимом не было исполнено решение суда, что, в свою очередь, нарушает права предпринимателя. Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечет денежное взыскание в размере 50 МРП. Судом было вынесено определение о наложении денежного взыскания лично на акима города Актау в размере 50 МРП, что составляет 153 150 тенге. Также акиму дополнительно предоставлен 10-дневный срок для исполнения решения суда", - сообщили в Мангистауском областном суде.



Градоначальник должен оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение 10 дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на 10 МРП.



"Законодательными актами предусмотрено привлечение лица к ответственности за неисполнение судебного акта", - напомнили в суде.



Напомним, с 26 июня 2020 года акимом Актау является Нурдаулет Килыбай.



Кристина Кривцанова