Конфликт на Украине отделил богатых от честных

13:29 11.06.2022

Самодовольным США и "коллективному Западу" не удалось выстроить доверительные отношения с "Третьим миром"



Сергей Плотников



Российская спецоперация на Украине сделала для мира больше, чем философ Карл Маркс: она дала шанс бедным странам пойти наперекор богатому "коллективному Западу". Например, "жирные коты", вроде США, Канады, Австралии, Японии, а также большинство стран - членов Евросоюза, единым фронтом атакуют Россию. Однако, развивающиеся государства, скажем так - "коллективный Юг" - с интересом наблюдают за ходом событий, но не критикуют политику Москвы. Десятки стран в Латинской Америке, Азии и Африке отказались скакать в верноподданнической американской подтанцовке.



Такой раскол сильно озадачил администрацию США, пишет американское издание "Bloomberg". В Вашингтоне полагают, что отказ ряда государств от участия в травле России - это серьезная недоработка пропаганды и разведки Соединенных Штатов и их союзников. Хотя, возможно, проблема лежит глубже. Конфликт на Украине обнажил неспособность самодовольных США и богатого "коллективного Запада" строить доверительные отношения с третьим миром. У русских и китайцев это получается гораздо лучше.



Щедрые инвестиции из КНР и массовые поставки оружия из России, на фоне жлобского пренебрежения со стороны США, натолкнули лидеров ряда развивающихся государств на мысль, что союз с Соединенными Штатами и Европой не имеет будущего. У дружбы "принца и нищего" нет перспектив. И апелляции к "демократическим ценностям" там никого не трогают - слишком свежа память о беспардонных вмешательствах США и ЕС в дела суверенных государств (часто с трагическими последствиями).



Поэтому, во время голосования на Генассамблее ООН по поводу осуждения "российского вторжения" на Украину, воздержались 35 стран. Как раз вся небогатая половина мира, с учетом того, что среди воздержавшихся были Китай и Индия. Некоторые, например Эфиопия и Марокко, просто отказались голосовать, так как считают конфликт на Украине горячей фазой гибридной войны между Москвой и Вашингтоном, которая вообще не касается их национальных интересов.



Кроме того, на руку Москве и Пекину играет шаткая репутация президента США Джо Байдена. Чем заняты чиновники администрации Байдена, помимо накачки Украины тяжелым вооружением? Какие приоритеты у Белого дома? Политическая жизнь в США поставлена на паузу. Америка последнее время не справляется с элементарными финансовыми и кадровыми решениями, пишет "Bloomberg". В мае был провален саммит США-АСЕАН в Вашингтоне: на новые инициативы для Юго-Восточной Азии были выделены смехотворные 150 миллионов долларов.



Между тем, Пекин за последние десять лет предоставил странам Карибского бассейна и Латинской Америке более чем 130 миллиардов долларов кредитов. Москва была и осталась ведущим поставщиком оружия, зерна и удобрений для Африки и Индии.



При этом Россия и Китай не навязывают партнерам свои "идеалы демократии", не занимаются болтологией о правах человека, или свободы выборов.



По мысли агентства "Bloomberg", США и их союзники расплачиваются за собственное высокомерие и халатность. Америке надо срочно получить поддержку абсолютного большинства государств. Иначе, как можно называть себя "гегемоном" расколотого мира? Какие шаги могут предпринять Соединенные Штаты для консолидации развивающихся стран в борьбе против России рассказал политолог Кирилл Степовой.



- Америка обескуражена лояльным отношением стран "коллективного Юга" к спецоперации России на Украине. Это провал политики США. Как Запад рассчитывает преодолеть всемирный раскол?



- В Соединенных Штатах начали работать над этим вопросом еще до начала активной фазы противостояния на Украине. Суть в том, чтобы умолчать об исторических корнях конфликта, скрыть активную роль США и НАТО в разжигании искры национализма на Украине. Словом, заретушировать все, кроме одного обстоятельства: якобы, авторитарная могучая Россия вероломно напала, презрев суверенные границы соседней Украины. Надо-де помочь украинцам в борьбе за независимость.



Такая дозированная информация, как рассчитывают американцы, быстрее дойдет до "потребителей" в развивающихся странах. Действительно, звучит как угроза, как попрание всех международных норм, если не знать подоплеки событий.



Недавно западные идеологи начали эксплуатировать еще один момент: затяжной конфликт приведет к росту цен на продукты питания, энергию и удобрения. Беднейшие страны, которые не имеют финансовой подушки безопасности, ждет голод и хаос. Виновата в этом, разумеется, Россия, а вовсе не санкции. Одно время еще пытались раскрутить тему неэффективности российского оружия, но тут американцев ждал облом. Весь ход спецоперации доказывает обратное.