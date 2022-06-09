|Бердымухамедовы купили Aurus в России. Эх, прокачу...
13:30 11.06.2022
Туркмения купила Aurus для Бердымухамедова
Антон Антонов
В ходе визита в Россию президент Туркмении Сердар Бердымухамедов передвигался на автомобиле Aurus, сообщил источник, близкий к правительству Туркмении.
Источник ТАСС сообщил, что Туркмения "приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine", который "обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты и является наиболее безопасным транспортным средством".
Напомним, президенты России и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали в ходе переговоров в Москве декларацию об углублении партнерства между странами.