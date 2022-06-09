Бердымухамедовы купили Aurus в России. Эх, прокачу...

13:30 11.06.2022

Туркмения купила Aurus для Бердымухамедова



Антон Антонов



В ходе визита в Россию президент Туркмении Сердар Бердымухамедов передвигался на автомобиле Aurus, сообщил источник, близкий к правительству Туркмении.



Источник ТАСС сообщил, что Туркмения "приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine", который "обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты и является наиболее безопасным транспортным средством".



Напомним, президенты России и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали в ходе переговоров в Москве декларацию об углублении партнерства между странами.