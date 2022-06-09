В Англии найдены кости неизвестного ранее спинозаврида - самого жуткого динозавра

13:32 11.06.2022

Найден один из крупнейших хищных динозавров: больше двухэтажного автобуса

Ученые раскопали останки доисторического чудовища



Ученые раскопали и идентифицировали несколько костей динозавров, принадлежащих одному из крупнейших доисторических хищников Европы. Исследователи предполагают, что останки древнего гиганта могут принадлежать новому виду.



Останки спинозаврида, хищного динозавра с двумя ногами и крокодилоподобной мордой, были обнаружены на острове Уайт, острове у южного побережья Англии.



Как рассказывает CNN, жившие около 125 миллионов лет назад спинозавриды имели длину более 10 метров и весили несколько тонн, говорится в заявлении, объявляющем об открытии ученых.







Исследование было опубликовано в научном журнале Peer J в четверг.



Останки спинозаврида принадлежат, вероятно, к новому виду, сообщил CNN Кристофер Баркер, докторант в области палеонтологии позвоночных в Университете Саутгемптона, который руководил исследованием.



"Возможно, это новый вид, но мы не можем назвать его, основываясь на имеющемся материале", - сказал Баркер.



Доисторические кости спинозаврида были найдены в геологическом слое горных пород, известном как формация Вектис в Комптон-Чайне, на юго-западном побережье острова Уайт, добавил Баркер.



"Комптон-Бей - известное место нахождения окаменелостей динозавров на острове Уайт. Большинство из них происходят из более старой формации Уэссекс, которая объединялась с динозаврами", - рассказал Кристофер Баркер. – Наши спинозавры действительно происходят из формации Вектис, и кости (динозавры или другие) редко встречаются в этой формации (которая состоит из нескольких слоев горных пород)".



Он добавил, что это "важно тем, что это является первым идентифицируемым тероподом из формации Вектис".



Тераподы - это группа динозавров, в которую входят тираннозавры и велоцирапторы, прославившиеся благодаря кинофраншизе "Парк Юрского периода". По словам Баркера, недавно обнаруженный динозавр был больше двухэтажного автобуса.



Следы на окаменелых костях показывают, как падальщики и редуценты, организмы, которые разлагают разлагающееся вещество, вероятно, питались тушей древнего животного.



Исследователи попытаются изучить тонкие срезы одного и того же образца, чтобы в ближайшем будущем изучить микроскопические внутренние свойства костей, которые могли бы выявить подробности о скорости его роста и приблизительном возрасте.



На вопрос, является ли спинозаврид самым большим хищником в Европе, Баркер сказал: "Некоторые кости превосходят кости предыдущего "самого большого в Европе", так что в этом смысле это так. Однако в идеале нам нужны полные скелеты всех, если быть точным, крупнейших хищников Европы".



Богатый источник находок окаменелостей на острове Уайт ранее назвали "столицей динозавров Великобритании".



В сентябре исследователи обнаружили останки спинозавридов на пляже острова Уайт, восходящие к раннему меловому периоду 125 миллионов лет назад. В то время этот вид был ранее неизвестен.



Два месяца спустя новый вид динозавров нижнего мелового периода, Brighstoneus simmondsi, был идентифицирован более чем через 40 лет после того, как его кости были впервые найдены на острове Уайт.



Андрей Яшлавский