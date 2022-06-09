В Сербии за контрабанду валюты и алмазов задержан генерал Службы безпеки Украины Наумов

13:33 11.06.2022

В Сербии задержали генерала СБУ с миллионами долларов и драгоценностями

Ему может грозить до 12 лет лишения свободы за контрабанду.



Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов был арестован в Сербии при попытке пересечь границу. По данным сербского канала В.ТВ, генерал пытался перевезли через границу 20 миллионов долларов и некоторое количество драгоценных камней.



Об этом сообщает "Российская газета".



Сейчас Наумов помещен в следственный изолятор в Нише. Он может получить до 12 лет лишения свободы за контрабанду.



Бывшего генерала задержали при попытке пересечь границу с Северной Македонией в автомобиле. Полицейские обнаружили прямо в транспортном средстве 600 тысяч евро, два изумруда и 125 тысяч долларов.



Еще до начала специальной военной операции генерал вместе с действующим главой СБУ Иваном Бакановым уехали из Украины и, по данным следствия, захватили с собой около двух миллиардов долларов наличными.



При этом Баканов вернулся на родину около месяца назад, а Наумов остался в Европе, продолжив скупку недвижимости.



Андрей Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ до 23 февраля 2022 года. В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.



До этого Наумов работал в Агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения и Генпрокуратуре Украины. В СБУ он отвечал за антикоррупционный контроль сотрудников органа.



В самой Украине Наумова называют близким другом Баканова. После того, как он в ночь на 24 февраля покинул страну, на него было возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене.



Позже в элитных квартирах Наумова были проведены обыски, а Зеленский отнял у него звание генерала.



Павел Евстигнеев