На мировом нефтяном рынке начался передел: что ждет Россию

13:38 11.06.2022 Как изменится глобальный сырьевой баланс после отказа ЕС от отечественных энергоресурсов



Мировой нефтяной рынок стоит на пороге грандиозного передела сфер влияния и внешнеторговых связей. Отказ Европы от российских энергоресурсов вынуждает отечественных производителей искать новые каналы сбыта, а импортеров озаботиться подбором альтернативных поставщиков сырья. Спустя два-три года картина нефтяного рынка планеты претерпит кардинальные изменения и поменяет формировавшуюся десятилетиями торговую конструкцию. России, которая уже попала в самый эпицентр событий и интриг вокруг будущего сырьевой отрасли, в самые сжатые сроки предстоит выбрать приоритеты развития, которые послужат целевым ориентиром нашего добывающего сектора на годы вперед.



Как изменится глобальный сырьевой баланс после отказа ЕС от отечественных энергоресурсов



В начале лета европейские дипломаты хоть и со скрипом, но все-таки согласовали параметры Шестого пакета антироссийских санкций, касающиеся экспорта нефти из нашей страны. Евросоюз ввел частичное эмбарго на поставки российского "черного золота", объявив в частности "вне закона" морскую транспортировку сырья, но сняв запрет с углеводородов, поставляемых по трубопроводу "Дружба". Отказаться от поступающих по "законсервированным" маршрутам энергоресурсов европейцы намерены в течение шести-восьми месяцев.



Антисанкционный коктейль



России, которая несмотря ни на какие санкции остается крупнейшим производителем "черного золота" на планете, придется избрать для себя крайне аккуратную и выверенную тактику, позволяющую лавировать между политическими ограничениями и экономическими потребностями рынка. Сделанные в энергетическом противостоянии оппонентами ставки не оставляют права на ошибку. В прошлом году импортеры Евросоюза приобрели в нашей стране нефти и нефтепродуктов более чем на €71 млрд, что позволило России обеспечить 28% суммарных внешних закупок континента. Ценовое ралли, позволяющее биржевым котировкам ставить один рекорд за другим, пока компенсирует выпадающие из-за экспортных препон недопоставленные объемы. Только в I квартале этого года, когда физические поставки сырья снижались, сумма покупки государствами ЕС российской нефти и нефтепродуктов составила €27 млрд.



Казалось бы, в создавшихся условиях будет разумно постараться сохранить свою долю на мировом сырьевом рынке, наладив экспорт таким образом, чтобы зарубежные продажи энергоресурсов как-то уживались с санкционными барьерами. Способов для подобных маневров вполне хватает. С одной стороны, можно смешивать западносибирские сорта с углеводородами из ближневосточных месторождений, устраняя тем самым "гражданство" нефти и высвобождая торговлю таким коктейлем из юридической паутины запретов.



С другой стороны, отечественные экспортеры могли бы напрямую продавать партнерам по соглашению ОПЕК+ невостребованные на европейском рынке баррели, которые для арабских шейхов окажутся весьма кстати. За счет российского сырья они смогут увеличить свои экспортные поставки "черного золота" и тем самым выполнить рекомендацию Вашингтона по увеличению производства энергоресурсов для снижения цен на топливо. Дополнительные объемы позволят ближневосточным магнатам также удовлетворить спрос со стороны азиатских клиентов, которые не гнушаются получить предназначающееся европейцам сырье, предложив более выгодную цену. К слову, китайские покупатели сами вовсю пользуются схемой перегрузки российского "черного золота" в открытом море, устраняющей юридическую связь углеводородов с нашей страной.



Всем этим схемам, в рамках которых Москва продолжает снимать сливки с мирового нефтяного пирога, а потребители получают стабильный канал поставок дешевых энергоносителей, пытается помешать Вашингтон. Помимо бойкота российских углеводородов, американцы, топливный рынок которых не успевает обновлять стремящиеся вверх ценники, решили пойти на кардинальные меры и возобновили закупку сырья в Венесуэле, до последнего времени также находящейся под энергетическими санкциями. Из числа "отверженных" Штаты могут также в скором времени вывести Иран, обещающий в сжатые сроки вернуться к досанкционному уровню добычи, нарастив объемы производства до 4 млн баррелей в сутки. Иранское сырье, скорее всего, также будет продаваться с дисконтом, что повысит его конкурентоспособность в сравнении с российскими сортами. В целом, возобновление поставок из стран, на которые ранее распространялось американское эмбарго, послужит причиной для снижения общемирового дефицита энергоресурсов и падения интереса к такому политически "токсичному" сырью как российская нефть.



Ориентир на Азию



Что же в этих условиях делать Москве? Нам, скорее всего, не стоит рассчитывать на полную поддержку арабского сообщества, которое на фоне антироссийских санкций и частичного эмбарго ЕС может предпочесть дистанцироваться от геополитических разногласий Старого Света. Хотя министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман дал понять, что Эр-Рияд будет поддерживать Россию как члена ОПЕК+ даже несмотря на ужесточение западных санкций. Тем не менее, по данным газеты The Wall Street Journal, ряд участников альянса рассматривают вариант приостановки участия нашей страны в сделке по добыче нефти. По мнению эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, от решения о "дисквалификации" нашей страны большинство членов ОПЕК+ удерживает опасение, что нарушение договоренностей с Россией приведет к разрушению самого соглашения, достаточно успешно координирующего ценообразование рынка "черного золота".



Впрочем, пока ни санкции, ни осложнения в ОПЕК+ не мешают нашей стране извлекать выгоду из статуса крупнейшего мирового поставщика энергоресурсов. По оценке директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, в связи с тем, что западное эмбарго спровоцировало рост цен на энергоносители, а наша страна постепенно обходит внешнеторговые ограничения путем освоения новых рынков в Азии, прибыль России от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года окажется рекордной - около $350 млрд. Правда, когда санкции окончательно вступят в силу, ситуация рискует диаметрально поменяться. Как полагают аналитики Bloomberg, в будущем из-за эмбарго Россия будет ежегодно терять до $12 млрд от запрета трубопроводных поставок и еще $10 млрд от моратория на морской экспорт нефти.



Для преодоления финансовых и производственных проблем, вызванных фактическим выдворением с европейского энергетического рынка, эксперты советуют России переключить внимание на страны азиатского региона, в первую очередь, на Китай и Индию, которые в отношении с нашей страной традиционно занимают дружественную позицию. "Для увеличения экспорта в Азию российские нефтяники должны будут решить вопрос с транспортировкой, ведь немалая часть инфраструктуры сейчас ориентирована на поставки в европейские страны, куда уходило около половины всего экспорта, - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Юлия Мельникова. - Россия уже начала перенаправлять поставки нефти в Азию, чтобы частично компенсировать эффект от европейского эмбарго. За последние месяцы поставки в Индию выросли в несколько раз. Китай, на который приходится около 30% продаж российской нефти, также способен нарастить объемы закупок".



При сохранении наметившихся тенденций, в дальнейшем 80-90 млн тонн нефти, ранее продаваемой Россией на европейском рынке, поступят китайским или индийским покупателям, а ближневосточное сырье такого же объема наоборот уйдет в страны Старого Света. "Ни для кого не является секретом, что к 2030-40 годам государства азиатского региона станут главными потребителями углеводородов, в том числе и из России, - отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. - Нефтяное эмбарго вынуждает нашу страну идти на опережение и сокращает переходный период по перенаправлению поставок энергоносителей в Азию с 10-15 лет до 6-9 месяцев".



В связи с этим, по мнению аналитика, следующие несколько месяцев, в течение которых как производители, так и потребители сырья будут приноравливаться к изменившимся торговым реалиям, нефтяной рынок рискует пережить как рекордные взлеты, так и стремительные падения. Сохранение спроса даже на текущем уровне, на фоне диверсификации транспортных поставок сырья, создает высокую вероятность дефицита предложения нефти в самое ближайшее время. "Уже в июне стоимость барреля может не только обновить годовые максимумы в $134, но и показать более экстремальные уровни в районе $160-180, - прогнозирует Алексей Федоров. - К сожалению, столь высокие цены не смогут продержаться долго. К концу 2022-го - началу 2023-го котировки "бочки" опустятся до $50-60, после чего глобальная экономика продолжит жизнь, приучаясь к нюансам новой структуры мирового нефтяного сообщества".



Николай Макеев Источник - МК

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