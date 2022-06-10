Обиженный и обделенный Елбасы перебрался в Москву

22:09 11.06.2022

Нурсултан Назарбаев находится в Москве, пишет Orda.KZ.



В российскую столицу первый президент Казахстана прибыл, по некоторым данным по приглашению Владимира Путина. При этом другие телеграмм-каналы писали, что встречи с Путиным просил сам Назарбаев. И вызвано это поправками в Конституции, которые лишают первого президента и его семью привилегий и гарантий.



Нурсултан Назарбаев намерен посетить не только Москву, но и Сочи, пишет Orda.kz.