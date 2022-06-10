Казахстан выдвинул встречное обвинение против Кыргызстана из-за ситуации в Кордае

22:10 11.06.2022

Казахстан выдвинул встречное обвинение против Кыргызстана из-за ситуации с очередями на границе в Кордае, передает КазТАГ.



"На границе со странами ЕАЭС осуществляется только пограничный и экспортный контроль, что не противоречит основным принципам и нормам договора о ЕАЭС, а также национальному законодательству. Перемещению грузовых автотранспортных средств указанные меры не препятствуют. Вместе с тем, в феврале текущего года между сторонами достигнута договоренность о необходимости использования во взаимной торговле электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый груз. Фискальные органы сторон обязались проводить разъяснительную работу среди субъектов бизнеса. При этом, обязательство по использованию ЭСФ закреплено в законодательствах сторон. Однако данная договоренность отправителями Кыргызстана не соблюдается", - сообщает пресс-служба министерства финансов Казахстана в пятницу.



Как заявили в Минфине РК, со слов грузоперевозчиков, периодические скопления на кыргызской стороне возникают по причине ожидания оформления документов на перевозимые грузы непосредственно перед пересечением границы.



"В свою очередь, отсутствие ЭСФ это явный признак теневой торговли, соответственно сокрытия налогов на доходы в стране отправления и уклонение от НДС в стране получателя. В этой связи, налоговики Казахстана согласно нормам Налогового кодекса проводят проверки на территории Республики Казахстан рисковых грузовых автотранспортных средств. За пять месяцев текущего года на территории Казахстана проверено 4,7 тыс. грузовых автотранспортных средств или 4% от общего количества, проследовавших из Кыргызстана, нарушения установлены в 99%. Установлены случаи ввоза поддельных акцизных марок, майнингового оборудования, электронных сигарет и других товаров без надлежащего оформления", - уточнили в МФ РК.



В казахстанском минфине уверяют, что "на пункте пропуска на границе проверочные мероприятия органами государственных доходов Казахстана не проводятся".



"Организация работы органов государственных доходов по выявлению нарушений наглядно продемонстрирована участникам встречи. Необходимо отметить, обо всех выявленных фактах нарушений проинформированы фискальные органы Кыргызстана. Итоги рабочего визита представителей ЕЭК были обсуждены на заседании комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, которое состоялось 8 июня текущего года. В своем выступлении представители ЕЭК отметили, что Казахстан на пунктах пропуска таможенный контроль не осуществляется. По итогам заседания, Комиссия рекомендовала кыргызской стороне при необходимости принять дополнительные меры по организации внутреннего налогового контроля за грузоперевозками через пункты пропуска. Также сторонам рекомендовано совершенствовать информационный обмен о товарах и обеспечить реализацию ранее достигнутых двухсторонних договоренностей", - сказано в сообщении.



Члены ЕЭК 9 июня нашли нарушения со стороны Казахстана на кыргызско-казахской границе в Кордае и призвали их устранить.