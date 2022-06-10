В Таджикистане сменились ректоры крупных вузов

22:16 11.06.2022

Президент Таджикистана снял с занимаемых должностей нескольких ректоров и руководителей престижных образовательных учреждений страны



Согласно постановлениям президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в республике уволены сразу два ректора, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, 10 июня подписан документ об увольнении с должности ректора Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни - Нуъмонджона Гаффори.

Формулировка - в связи с переходом на другую работу. На его место сразу назначен Ахлиддин Ибодуллозода.

Кроме того, руководящего поста лишился ректор Кулябского государственного университета имени Абуабдулло Рудаки - Абдусалом Мирализода. Также в связи с переходом на другую работу.

Новым ректором кулябского вуза стал Дилшод Рахмон.

Помимо этого, глава государства снял с должности директора Президентской школы для одаренных учащихся в районе Кушониен Хатлонской области.

Согласно постановлению, освобожден Ориф Алимардонзода, а на его место назначен Илхом Кодири.

Рахмон назначил нового главу Агентства гражданской авиации

Отметим, что также спустя несколько месяцев в Таджикистане назначен новый директор Агентства гражданской авиации. Им стал Дилшод Сафарзода.