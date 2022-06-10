Кырпремьер Жапаров в домашней рубашке ведет официальные переговоры

23:13 11.06.2022

В Кабмине объяснили, почему Акылбек Жапаров встретился с главой МИД Индии, одевшись не по дресс-коду для госслужащих



Бишкек (АКИpress) – В пресс-службе Кабинета министров объяснили, почему председатель Кабмина Акылбек Жапаров встретился с государственным министром иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи, одевшись не по дресс-коду для госслужащих.



Ранее Акылбек Жапаров встретился с торговцами рынка "Дордой Фуд" и обсудил с ними необходимость внедрения ККМ. На обеих встречах он был в одной и той же одежде.



Как пояснили в пресс-службе Кабмина, по расчету на встречу с продавцами было заложено около часа, но из-за большого количества людей, которые пришли встретиться, мероприятие "чуть-чуть" вышло за рамки того времени, которое вообще изначально закладывалось.



Сразу после встречи с ними А.Жапаров поехал на встречу с министром.



У него физически не было времени переодеться, сказали в пресс-службе.



"Ему самому неудобно было, он извинился перед министром и объяснил, почему он так выглядит", - сообщили в пресс-службе.



В пресс-службе сказали, что не согласны с тем, что это "прямое нарушение протокола", просто здесь были определенные обстоятельства.



"Перед этим у него была встреча с населением, встреча с продавцами. И он просто физически не успел приехать, переодеться и пойти на встречу, потому что на 2-3 минуты зашел в кабинет и сразу пошел на встречу", - сказали в Кабмине.