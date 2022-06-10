Хантер Байден - трудно представить себе более развращенного и безнравственного человека, - А.Уидбург

00:10 12.06.2022

American Thinker

США



Неужели самый близкий советник Джо Байдена – Хантер Байден?



Ближайший советник Джо Байдена – его сын Хантер, пишет American Thinker. По мнению автора статьи, трудно представить себе более развращенного и безнравственного человека. Теперь понятно, почему США катятся в ад, резюмирует он.



Андреа Уидбург (Andrea Widburg)



Хантер Байден – одна из самых психически неуравновешенных и по-настоящему отталкивающих фигур, известных американской общественности. Тем не менее, как утверждает Миранда Девайн (Miranda Devine) из New York Post, есть информация, что человеком, к которому Джо Байден обращается за советами касательно политики, является не его супруга, не глава администрации и даже не бывший начальник, как многие могли бы предположить, а Хантер Байден. Это могло бы объяснить, как и почему наша страна на бешеной скорости катится прямо в ад.



Преувеличить то, насколько отвратительным человеком является Хантер Байден, практически невозможно. Благодаря содержанию файлов в его ноутбуке, а также хорошо известным историям о его проблемах с зависимостью, вероятно, лучшее, что можно сказать о нем, – что он не мучил котят и не крал сумочки у старушек. Личные привычки Хантера настолько отталкивающие, что кому-то может показаться, что даже после простого обмена рукопожатиями с ним необходимо тотчас же пройти полную санобработку в надежде смыть пятна.



Еще до того, как жесткий диск Хантера позволил нам погрузиться в его омерзительную и наполненную извращениями жизнь, мы знали об этом человеке много плохого. Мы знали, что у него тяжелая наркотическая зависимость, и что его выкинули из резерва ВМС США за употребление наркотиков. Нам было известно, что он получал чрезвычайно высокооплачиваемые должности от коммунистических и других коррумпированных иностранных режимов, хотя его единственным достижением была должность отца. Нам было известно, что, еще будучи в браке с Кейтлин, он завел интрижку с Хэлли, вдовой собственного брата, практически сразу после его похорон. Мы знали, что у него был роман со стриптизершей, которая забеременела и которую он бросил, хотя в тот момент он продолжал встречаться с Хэлли – или, возможно, жил с Кейтлин. Честно говоря, в любовных связях Хантера довольно легко запутаться.



А потом прогремела история с ноутбуком, и мы узнали Хантера намного лучше. Мы узнали, что он очень любит снимать себя голым и во время секса с проститутками. Мы узнали, что Хэлли запретила ему общаться с ее 14-летней дочерью. Мы узнали, что он солгал в заявке на приобретение оружия, – это квалифицируется как уголовное преступление, но секретные службы прикрыли его. Мы также узнали, что Хантер платил отцу комиссионные ("10% для большого парня") за все те многомиллионные сделки с китайскими компаниями (фактически с Коммунистической партией Китая) и другими иностранцами, которые его папочка помогал ему заключать.



И это только начало. Нам также стало известно, что Хантер страдает порнозависимостью, что он выкладывал в сеть порнофильм со своим участием, что он использовал кредитку отца, чтобы заплатить одной из проституток и наркодилеру в отеле Лос-Анджелеса, что он отправил ссылку на порносайт контакту, который в его телефоне записан как "папа". И нам стало известно, что Хантер и Джо Байден иногда пользуются телефонами друг друга.



И, если вам все еще мало, то федеральные чиновники в штате Делавэр ведут в отношении Хантера расследование по подозрению в налоговом мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблении административным ресурсом.



Как сказано выше, довольно трудно представить себе более развращенного и безнравственного человека, чем Хантер Байден.



А теперь давайте переведем взгляд на отца Хантера – 79-летнего главу Белого дома, который всегда был глупым и безнравственным (его вторым именем должно стать слово Плагиат), а теперь эти качества еще и усугубляются деменцией. Если Джо Байден называет кого-то умным, это вряд ли можно расценивать как какой-то особый комплимент – Байден называет Хантера "самым умным человеком" из тех, кого он знает. И здесь ситуация становится по-настоящему пугающей.



Учитывая очевидно прогрессирующую деменцию Байдена, сейчас многие задаются вопросом о том, кто на самом деле управляет Белым домом? Джилл? Глава администрации Рон Клейн (Ron Klain)? Сьюзан Райс (Susan Rice)? Обама?



Но мнению Миранды Девайн, все эти предположения ошибочны. Человек, который ближе всего к Байдену и который чаще всего дает ему советы касательно политики, – это Хантер!



Сам Хантер как-то сказал, что он самое важное доверенное лицо отца. В 2017 году он рассказал Тони Бобулински (Tony Bobulinski), что "отец прислушивается к нему и делает все, что [Хантер] хочет". Есть еще запись, на которой Хантер пьет, употребляет наркотики и хвастается, что Джо Байден сделает все, что сын пожелает. "Отец уважает меня больше, чем кого-либо другого в целом мире".



Но кто поверит бредням страдающего нарциссизмом наркомана? Его слова ничего не значат.



Однако они приобретают иной смысл, если их произносят люди, которые хорошо знакомы с Хантером. Девайн пишет:



"Он обсуждает нюансы украинской политики и другие вопросы государственной важности за обедом со своим отцом во время регулярных визитов домой в Делавэр или Кэмп-Дэвид. Один из его бывших друзей называет Хантера „ближайшим советником" отца".



Будем надеяться, что друзья (и бывшие друзья) Хантера ненадежны, и их словам нельзя верить, как и словам самого Хантера. В противном случае наша страна оказалась в гораздо более тяжелой ситуации, чем кто-либо из нас мог предположить.