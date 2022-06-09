 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 12.06.2022
00:58  Kayhan: Европе не суждено найти альтернативу российской нефти
00:52  В восстановление Хайдарканского ртутного комбината Киргизии готовы вложиться турецкие инвесторы. Пахнет аферой
00:49  Что не так с пирамидой Маслоу, - К.Воронцов
00:16  Повестку форума Шангри-Ла переключают на Киев, - "НГ"
00:10  Хантер Байден - трудно представить себе более развращенного и безнравственного человека, - А.Уидбург
00:07  Украинская кампания закончится не скоро.., - Мих. Ростовский
00:00  Россия будет строить новый мир, - Владимир Можегов

Суббота, 11.06.2022
23:13  Кырпремьер Жапаров в домашней рубашке ведет официальные переговоры
22:16  В Таджикистане сменились ректоры крупных вузов
22:10  Казахстан выдвинул встречное обвинение против Кыргызстана из-за ситуации в Кордае
22:09  Обиженный и обделенный Елбасы перебрался в Москву
21:20  Как Путин принимал Сердара в Малахитовой гостиной, - репортаж А.Колесникова
15:53  Два псевдо-ученых: Асхат Аймагамбетов теперь министр просвещения, а Саясат Нурбек - министр науки Казахстана
15:50  Первым акимом новой Жетысуской области Казахстана стал журналист Бейбит Исабаев
13:38  На мировом нефтяном рынке начался передел: что ждет Россию
13:33  В Сербии за контрабанду валюты и алмазов задержан генерал Службы безпеки Украины Наумов
13:32  В Англии найдены кости неизвестного ранее спинозаврида - самого жуткого динозавра
13:30  Бердымухамедовы купили Aurus в России. Эх, прокачу...
13:29  Конфликт на Украине отделил богатых от честных, - С.Плотников
13:28  Акима Актау оштрафовали на 153 тыс. тенге после обращения бизнесмена в суд
13:25  Херсонская область не вернется в состав Украины. Начата выдача РосПаспортов
13:20  Берик Абдыгалиев стал первым акимом новой Улытаусской области Казахстана
13:19  Как Украина помогла изолгавшемуся премьер-министру Великобритании Джонсону сохранить должность
13:13  Никому неизвестный доктор политологии от архитектуры Уранхаев стал акимом Абайской области Казахстана
13:11  Человек без души от узбекской "правозащиты"
12:08  Чем запомнился первый визит в Москву Сердара Бердымухамедова
12:05  В Гулистане женщина пыталась продать годовалую дочь за $15 тысяч
12:03  Из-за чего исламский мир рассорился с Индией
09:06  Финансист Марат Султангазиев - новый аким Алматинской области
08:25  МАГАТЭ лишили зрения. Действия Тегерана могут поставить крест на ядерной сделке, - "Къ"
08:22  Не виноватая я... Экс-президент Боливии Жанин Аньес приговорена к 10 годам лишения свободы
07:21  COVID-19. Куда из Кыргызстана пропал коронавирус и ждать ли нам оспы обезьян
Пятница, 10.06.2022
16:13  Токаев о возврате средств из-за рубежа: Люди ждут от нас реальных результатов
16:10  Подумав, охоту на сайгаков в Казахстане решили не разрешать. И это - правильно
16:09  Война России и Китая против доллара США только началась
16:01  Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов встретились в Москве
15:34  Уволен 1-й замглавы Нацбанка Таджикистана Нуралиев (муж Озоды Рахмон)
15:31  Очередная авария на заводе "АрселорМиттал Темиртау" (экс-КарМЕТ) - 4 трупа
15:01  Обвиненный в измене в пользу Казахстана кыргызский политолог Казакпаев умер в тюремной больнице
12:29  На чьей стороне Казахстан в гибридной войне Запада против России? - А.Савельев
12:28  Швамбрания Орхана Памука. О 70-летии писателя, пытающегося примирить Запад и Восток
12:26  В школы Кыргызстана вводят предмет "История развития религий". Нужен он детям?
12:23  Le Figaro: Сырьевой и энергетический кризис будет продолжаться еще долго
12:21  Bloomberg: США хотели сплотить весь мир против России. Вот что получилось
12:19  Мода после карантина: в Алматы прошла Kazakstan Fashion Week
07:37  Праймериз раскола. В США подвели итоги первичных выборов, - "Къ"
07:13  Байден пытается оторвать Латинскую Америку от Китая и России, - "НГ"
06:58  Кыргызского политолога "изменника" Казакпаева запытали до состояния комы
06:53  После слов Путина о Петре I президент Финляндии экстренно покинул балтийский остров
06:48  Как защитить русских во всем мире, - Андрей Колесник
00:41  Первый олимпийский чемпион Монголии - борец Тувшинбаяр осужден на 16 лет за убийство
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Повестку форума Шангри-Ла переключают на Киев, - "НГ"
00:16 12.06.2022

На встрече в Сингапуре от Китая потребуют прекращения помощи России
Владимир Скосырев
9.06.2022
Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"
сингапур, форум, безопасность, минобороны, китай, сша, атр, украина, военная спецоперация Министру обороны Китая Вэй Фэнхэ, очевидно, придется дать отпор нападкам США и их союзников на политику Пекина.
В пятницу в Сингапуре открывается форум по безопасности, на котором главными действующими лицами станут Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин, министры обороны Китая и США. Как ожидают, они обменяются полемическими ударами, обвиняя противоположную сторону в нагнетании напряженности вокруг Тайваня и на Тихом океане. Но президент Украины Владимир Зеленский, который обратится к форуму виртуально, попытается повернуть дискуссию в сторону осуждения России. Американцы и их союзники потребуют от Пекина прекратить поддержку Москвы.

Шангри-Ла – это вымышленная горная страна в романе английского фантаста Джеймса Хилтона, где люди живут счастливо. Владельцы фешенебельного отеля с таким названием в Сингапуре сумели привлечь к нему внимание сильных мира сего.

Вот уже на протяжении двух десятков лет в гостинице проходят диалоги по проблемам войны и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в которых участвуют министры и чиновники ряда держав. На сей раз честь открытия встречи отдана премьер-министру Японии Фумио Кисиде.

Как передает Reuters, Остин и Вэй изложат позиции своих правительств по АТР. А поскольку США обвиняют Китай в намерении оккупировать Тайвань, военной активности в Южно-Китайском море и экспансии на Тихом океане, то это неизбежно отразится на ходе дебатов. "Ключевым вопросом в этом году станет конкуренция между США и Китаем. На Западе очень озабочены модернизацией Народно-освободительной армии Китая и настойчивостью, с которой Пекин реализует свои планы", – говорит Мейа Ноуэнс, старший сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Хотя собрание посвящено Азии, центральное место в дискуссиях займет Украина. Согласно источнику агентства, Украина пошлет делегацию. К форуму в виртуальном формате обратится Зеленский. Россия же не будет участвовать. "Американцы будут использовать платформу для критики стратегического партнерства Китая с Россией. Они будут именовать его коалицией автократических режимов. А Китай будет защищать свои отношения с Россией и свою политику", – предсказывает Ли Минцзян, доцент школы международных исследований им. Раджаратнама в Сингапуре.

Задача Остина состоит в том, чтобы убедить партнеров Америки в Азии, что они могут положиться на Вашингтон. "США говорят, что от Китая исходит громадная угроза. Но значительная часть ресурсов Америки уходит в Европу. Заверений мало. Нужны реальные действия", – говорит Элбридж Колби, бывший старший чиновник Пентагона.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "События в Украине имеют свои последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона. Но совсем не те, на которые, вероятно, рассчитывают Украина и ее партнеры. Наблюдая за событиями и обсуждая их со своими знакомыми в Азии, я вижу, что Украина – это мощное предостережение для средних и малых стран от любых попыток вовлекаться в конфликты великих держав и пытаться играть роль младшего партнера одной из них. Украина попыталась участвовать в конфликте между крупными странами, сделала ставку на союз с США и в итоге фактически подверглась опустошению. США предоставили ей оружие, но не смогли защитить. Это влияет на многих".

Отвечая на вопрос, почему президент РФ Владимир Путин, как сообщают западные СМИ, не будет обращаться к форуму, эксперт сказал: "Во-первых, далеко не факт, что ему дали бы такую возможность, учитывая, что конференцию организует британский институт. Отношения Москвы с Лондоном сейчас напряжены. Да и Сингапур, который предоставляет площадку, включен Россией в список недружественных стран. Раньше российские делегации на этих форумах присутствовали. Может быть, когда ситуация изменится, к этому удастся вернуться. Что касается встречи Вэя и Остина, то им важно договориться о принципах поведения для предотвращения случайных конфликтов и установления прямых контактов между военными. В этом заинтересованы обе стороны".

South China Morning Post пишет, что из-за пандемии конференции не проходили два года подряд. Раз диалог возобновляется, это обнадеживает. Но агентство Bloomberg утверждает, что США надеются заработать на нем очки в состязании с Китаем, указывая, что экспансионистский курс Пекина насторожил многих. Так, в Австралии и ряде островных государств Океании восприняли недавний вояж главы МИД Китая Ван И в этот регион как шаг к получению Китаем военных баз. Поэтому план КНР договориться о пакте безопасности был отклонен.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654982160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли закон об улучшении качества жизни лиц с инвалидностью
- Запуск новых проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с иностранными инвесторами
- Краткое заключение к отчету Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Референдум: итоги агитационной работы.
- В Нур-Султане прошла казахстанско-российская конференция о сотрудничестве
- Кадровые перестановки
- Отчет регионов по исполнению республиканского бюджета заслушали сенаторы
- Хроника воюющих царств: битва за Центральную Азию
- В Министерстве энергетики РК заключили Соглашение, направленное на реализацию крупномасштабного проекта ВИЭ мощностью 1 ГВт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  