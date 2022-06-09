Повестку форума Шангри-Ла переключают на Киев, - "НГ"

00:16 12.06.2022

На встрече в Сингапуре от Китая потребуют прекращения помощи России

Владимир Скосырев

9.06.2022

Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"

сингапур, форум, безопасность, минобороны, китай, сша, атр, украина, военная спецоперация Министру обороны Китая Вэй Фэнхэ, очевидно, придется дать отпор нападкам США и их союзников на политику Пекина.

В пятницу в Сингапуре открывается форум по безопасности, на котором главными действующими лицами станут Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин, министры обороны Китая и США. Как ожидают, они обменяются полемическими ударами, обвиняя противоположную сторону в нагнетании напряженности вокруг Тайваня и на Тихом океане. Но президент Украины Владимир Зеленский, который обратится к форуму виртуально, попытается повернуть дискуссию в сторону осуждения России. Американцы и их союзники потребуют от Пекина прекратить поддержку Москвы.



Шангри-Ла – это вымышленная горная страна в романе английского фантаста Джеймса Хилтона, где люди живут счастливо. Владельцы фешенебельного отеля с таким названием в Сингапуре сумели привлечь к нему внимание сильных мира сего.



Вот уже на протяжении двух десятков лет в гостинице проходят диалоги по проблемам войны и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в которых участвуют министры и чиновники ряда держав. На сей раз честь открытия встречи отдана премьер-министру Японии Фумио Кисиде.



Как передает Reuters, Остин и Вэй изложат позиции своих правительств по АТР. А поскольку США обвиняют Китай в намерении оккупировать Тайвань, военной активности в Южно-Китайском море и экспансии на Тихом океане, то это неизбежно отразится на ходе дебатов. "Ключевым вопросом в этом году станет конкуренция между США и Китаем. На Западе очень озабочены модернизацией Народно-освободительной армии Китая и настойчивостью, с которой Пекин реализует свои планы", – говорит Мейа Ноуэнс, старший сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.



Хотя собрание посвящено Азии, центральное место в дискуссиях займет Украина. Согласно источнику агентства, Украина пошлет делегацию. К форуму в виртуальном формате обратится Зеленский. Россия же не будет участвовать. "Американцы будут использовать платформу для критики стратегического партнерства Китая с Россией. Они будут именовать его коалицией автократических режимов. А Китай будет защищать свои отношения с Россией и свою политику", – предсказывает Ли Минцзян, доцент школы международных исследований им. Раджаратнама в Сингапуре.



Задача Остина состоит в том, чтобы убедить партнеров Америки в Азии, что они могут положиться на Вашингтон. "США говорят, что от Китая исходит громадная угроза. Но значительная часть ресурсов Америки уходит в Европу. Заверений мало. Нужны реальные действия", – говорит Элбридж Колби, бывший старший чиновник Пентагона.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "События в Украине имеют свои последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона. Но совсем не те, на которые, вероятно, рассчитывают Украина и ее партнеры. Наблюдая за событиями и обсуждая их со своими знакомыми в Азии, я вижу, что Украина – это мощное предостережение для средних и малых стран от любых попыток вовлекаться в конфликты великих держав и пытаться играть роль младшего партнера одной из них. Украина попыталась участвовать в конфликте между крупными странами, сделала ставку на союз с США и в итоге фактически подверглась опустошению. США предоставили ей оружие, но не смогли защитить. Это влияет на многих".



Отвечая на вопрос, почему президент РФ Владимир Путин, как сообщают западные СМИ, не будет обращаться к форуму, эксперт сказал: "Во-первых, далеко не факт, что ему дали бы такую возможность, учитывая, что конференцию организует британский институт. Отношения Москвы с Лондоном сейчас напряжены. Да и Сингапур, который предоставляет площадку, включен Россией в список недружественных стран. Раньше российские делегации на этих форумах присутствовали. Может быть, когда ситуация изменится, к этому удастся вернуться. Что касается встречи Вэя и Остина, то им важно договориться о принципах поведения для предотвращения случайных конфликтов и установления прямых контактов между военными. В этом заинтересованы обе стороны".



South China Morning Post пишет, что из-за пандемии конференции не проходили два года подряд. Раз диалог возобновляется, это обнадеживает. Но агентство Bloomberg утверждает, что США надеются заработать на нем очки в состязании с Китаем, указывая, что экспансионистский курс Пекина насторожил многих. Так, в Австралии и ряде островных государств Океании восприняли недавний вояж главы МИД Китая Ван И в этот регион как шаг к получению Китаем военных баз. Поэтому план КНР договориться о пакте безопасности был отклонен.