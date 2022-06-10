Что не так с пирамидой Маслоу, - К.Воронцов

00:49 12.06.2022

Что не так с пирамидой Маслоу

определять потребности человека по пирамиде означает консервировать его текущее состояние



Константин Воронцов



Пирамида потребностей - это упрощенное визуальное представление иерархической модели потребностей и мотиваций, предложенной американским психологом Абрахамом Маслоу в работе "Теория человеческой мотивации" (1943), более подробно - в книге "Мотивация и личность" (1954). Пирамида Маслоу весьма популярна у маркетологов.



Потребности располагаются в пирамиде снизу вверх. Каждая следующая опирается на предыдущие, как на фундамент. Считается, что человек не может испытывать потребности более высокого уровня, пока не удовлетворены все потребности более низких уровней.



Разбор пирамиды



В упрощенной версии пирамида имеет пять уровней потребностей (рисунок 1), от низших к высшим: физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные и духовные. В расширенной версии уровней уже семь. Именно ее мы и разберем с позиций цивилизационной идеологии.



Уровень 1. Физиологические потребности в пище и воде, чистом воздухе, теплом жилище, сексе, сне, здоровье.



Уровень 2. Экзистенциальные потребности в безопасности, защищенности, уверенности, стабильности, комфорте.



Первые два уровня образуют первичные базисные потребности. Пока они не удовлетворены, добровольное участие человека в цивилизационных процессах едва ли возможно. Если цивилизация не обеспечивает человеку достаточный уровень комфорта, то он в ответ не видит ценности в цивилизации. Равное удовлетворение базовых потребностей для всех людей - одна из первоочередных функций цивилизации.



Уровень 3. Потребности в социализации, общении, поддержке, заботе, эмпатии, дружбе, принадлежности к сообществу.



Этот уровень вполне согласуется с цивилизационными ценностями. Только надо бы дополнить потребности брать потребностями отдавать. Человек цивилизованный не только ожидает поддержки от окружающих людей, но и отдает им в ответ свою поддержку, заботу, эмпатию.



Уровень 4. Потребности в уважении, признании, одобрении, достижении социального успеха.



Этот уровень декларирует индивидуалистические ценности, связанные с потребностью доминирования, - те самые, которые человек цивилизованный стремится держать под контролем. Для него первична потребность приносить обществу пользу. Взамен он получает заслуженное одобрение и социальный статус, которые для него важны, но вторичны. Таким образом, на четвертом уровне цивилизационное мышление меняет приоритеты, переставляет местами причину и следствие.



Уровень 5. Потребности в познании, творчестве, созидании, открытии.



Уровень 6. Эстетические потребности в красоте, гармонии, радости, любви, порядке.



Эти два уровня также согласуются с цивилизационными ценностями при дополнении потребностей брать потребностями отдавать. Потребности в познании дополняются потребностью передачи знаний. Эстетические потребности дополняются потребностью деятельной гармонизации жизненного пространства, окружающего человека.



Уровень 7. Духовные потребности в личностном росте, саморазвитии, самопознании, самоактуализации.



Понятие о духовных потребностях пришло из религиозных традиций, где оно подразумевает познание не столько себя, сколько бога и его творения. Материалистическая идеология не признает сверхъестественного, но пытается быть преемственной. Она придает духовным потребностям индивидуалистическую окраску, которая и находит отражение в пирамиде Маслоу. Цивилизационная идеология предлагает альтернативную третью трактовку. Духовной потребностью человека цивилизованного является посильный вклад в развитие цивилизации. Самоактуализация, стремление к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей, - не самоцель, а способ сделать свой вклад максимально весомым.



Так что же не так с пирамидой



Пирамида Маслоу составлена исключительно из "потребностей брать", в ее конструкции нет "потребностей отдавать". С позиций индивидуализма это и не потребности вовсе, а скорее обязательства человека перед обществом по условиям заключенного между ними контракта.



Пирамида Маслоу эгоцентрична. Это модель человека в обществе потребления. Она смотрит на человека как на доминантное эгоистичное существо, пуп земли, на удовлетворение которого направляются все потоки материальных и нематериальных благ.



А как надо бы



Человек цивилизованный мыслит иначе. Он испытывает потребность встраиваться в цивилизационные процессы и социальные взаимодействия, участвовать в их гармонизации и развитии. Не только потреблять, но и отдавать, и принимать на себя ответственность. Быть не поглощающим пупом земли, а трубой, сквозь которую текут потоки благ, информации, эмпатии, идей, мотиваций, активностей. Чем больше на входе, тем больше на выходе. Это совершенно иная концепция жизни, чем просто иерархия потребностей. Это модель потребностей человека в созидательном обществе.



В своем цивилизованном варианте пирамида Маслоу упрощается, семь уровней группируются в три:



Индивидуальные потребности - обеспечивать собственное здоровье, безопасные и комфортные условия для жизни (1, 2).



Социальные потребности - трудиться на пользу общества и получать взамен одобрение, социальный статус и еще больший комфорт (3, 4).



Цивилизационные потребности - делать вклад в развитие цивилизации и ради этого развиваться самому (5, 6, 7).



Переосмысление пирамиды Маслоу в цивилизационной идеологии (рисунок 2)



Подытожим



Пирамида Маслоу - это модель, порожденная капиталистической идеологией индивидуализма. Она фиксирует противоречивую природу человека, в которой животная потребность доминирования сочетается с цивилизационными потребностями в эмпатии, познании, труде, творчестве, красоте. Некий промежуточный микс на пути к цивилизованности. Модель отражает то, какими люди реально являются в ХХ-м веке, а не то, к чему им стоило бы стремиться, чтобы сохранить цивилизацию и развиваться дальше.



Определять потребности человека по пирамиде Маслоу означает консервировать его текущее состояние, лишать человека шанса стать лучше, перекрывать перспективы цивилизационного развития личности.



Господа маркетологи, вы за цивилизацию или только за прибыль?



... и немного русского народного юмора



Соотечественники давно подметили, что в пирамиде Маслоу достаточно трех уровней: (рисунок 3)