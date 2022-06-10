В восстановление Хайдарканского ртутного комбината Киргизии готовы вложиться турецкие инвесторы. Пахнет аферой

00:52 12.06.2022

11 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Турецкие инвесторы готовы вложить более $50 миллионов в восстановление Кадамджайского сурьмяного и Хайдарканского ртутного комбинатов. Об этом стало известно на встрече представителей центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана с инвесторами и руководством предприятий.



Компания "Дува-Таш" уже сотрудничает с предприятиями. Начаты восстановительные работы в производственных цехах, достигнута договоренность о совместной разработке месторождений Ак-Таш, Алтын-Жылга, а также погашается задолженность по зарплате и обязательным отчислениям.



"Уже заказаны специальные насосы для откачки воды из шахты Хайдарканского ртутного комбината, идут работы в кислородном цехе, на асфальто-бетонном заводе. Кроме того, строится мини-ГЭС сурьмяного комбината", - рассказал председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.