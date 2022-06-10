Kayhan: Европе не суждено найти альтернативу российской нефти

00:58 12.06.2022

Kayhan

Иран



Европе не суждено найти альтернативу российской нефти



Введенные Западом санкции против России возымели обратный эффект и не смогли вынудить Кремль завершить спецоперацию на Украине. Чтобы решить проблему, которую Запад создал себе сам, существует только один путь – снятие санкций, пишет Kayhan.



"Прошло уже почти три месяцы с того момента, как Запад объявил России экономическую войну, но тем не менее результатов, на которые Запад рассчитывал, пока не достигнуто. Напротив ситуация с каждым днем становится все хуже…"



Такие примечательные строки написало английское издание The Guardian, характеризуя последствия той самой "экономической войны" против России, а также введенных против России санкций. И к этим строкам он добавил еще одну, не менее примечательную характеристику сложившейся ситуации: "Уже сейчас видно, что санкции не были лучшим выходом, но это все же лучше, чем реальное военное столкновение с Россией".



На самом деле, прошел уже определенный период, в течение которого действовали введенные Западом против России экономические санкции, начавшийся после того, как Россия приступила к военной спецоперации на Украине. Однако и сейчас каких-либо признаков, которые бы указывали на намерение Москвы вывести свои воинские силы с территории Украины, также не наблюдается, как и не видно результатов этой самой санкционной политики, которую ведет Запад, хотя он использует против России самые разные экономические методы и средства. В конце прошлой недели Запад объявил о введении бойкота или эмбарго на нефть из России. В итоге стоимость нефти на мировом рынке, и так достаточно высокая даже еще до начала спецоперации, еще больше возросла. И это, по сути, пока единственное, чего Запад добился, хотя, очевидно, что это совсем не то, на что он рассчитывал. Курс рубля, который в начале введения санкций против России стал снижаться довольно многообещающими для Запада темпами, также начал расти, в результате целого ряда мер, которое ввело российское правительство. Среди этих мер были, в частности, ограничения на движение капитала. Эти действия, а также положительное торговое сальдо, за счет растущих цен на энергоресурсы, стали теми факторами, в результате которых российская валюта заметно укрепилась, причем вышла на те рубежи, которые она, относительно доллара и евро, уже давно не занимала. Курс рубля сейчас примерно тот же, который установился с введением против России первого пакета санкций еще в год присоединения к России (!) Крыма.



Недавно завершился форум в Давосе, участники которого единодушно осудили военную спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Но многих на Западе беспокоят даже не сколько военные, сколько экономические последствия операции, и тот значительный ущерб, который нанесен именно мировой экономике. И эта обеспокоенность на данный момент абсолютно логична. Боевые действия стали причиной инфляционного давления на экономику крупнейших западных стран. В Великобритании масштабы инфляции достигли рекордной, почти за последние полвека, отметки в 9%. Резко выросли цены на бензин и целый ряд жизненно важных товаров. И это наблюдается далеко не в одной Британии, а во всех крупных западных государствах, а также в США. Инфляция уже и так была довольно высокой даже до начала военных действий на территории Украины. Но начало реальных военных действий еще больше ускорило рост цен. Сложилась парадоксальная ситуация: введенные против России санкции действительно привели к "нестерпимым для экономики последствиям", но только не для экономики России, а для самой же западной экономики. И как полагают экономисты, Запад начинает сейчас сталкиваться с резким замедлением экономического роста и высокими темпами инфляции одновременно, то есть, с тем явлением, которое получило название стагфляции. Причем ситуация даже хуже той, которая наблюдалась в 70-е годы прошлого века, когда война на Ближнем Востоке из-за Палестинской проблемы привела к последствиям, сходным с теми, что наблюдаются и сейчас. Меры, вводимые правительством России для нейтрализации последствий влияния санкций, оказались эффективными, а те мероприятия, которые осуществляют сейчас разные Центробанки западных стран, а также Банк Америки и Центробанк Великобритании, не только не были эффективны, но даже способствовали ухудшению ситуации. Последствия оказываются примерно одинаковыми, потому что все страны в определенной степени зависимы от импорта российских энергоносителей.



Сайт телеканала CNN также опубликовал отчет, в котором подчеркивается, что цены на нефть будут оставаться высокими в ближайшие даже не месяцы, а годы. Стоимость нефти марки "Брент" в середине прошлой недели достигала отметки в 124 долларов за баррель, а в данный момент она стабилизировалась в пределах 120-122 долларов за баррель. И причиной нового скачка цен на нефть стали не только сами по себе военные действия на Украине, и не только публикация новости о соглашении стран-членов ЕС о частичном эмбарго на экспорт российской нефти, но также неспособность ЕС найти какую-либо альтернативу российским поставкам. В итоге, как полагают, экономисты, цены на нефть продолжат оставаться трехзначными еще долго, что будет крайне болезненно для западной экономики.



И фактор отсутствия альтернативы российской нефти, пожалуй, наиболее важный, для роста цен на нефть или, по крайней мере, для сохранения ее стоимости на очень высоком уровне. По данным Международного энергетического агентства, год назад 14% мировых поставок нефти приходилось именно на Россию, а западные санкции против России сразу привели к ощутимому дефициту на мировом рынке. К тому же, в апреле этого года Россия сократила добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а во второй половине года этот показатель, при сохранении западных санкций, увеличится до 3 миллионов баррелей. То есть, чтобы компенсировать влияние санкций, введенных против России, необходимо будет во втором полугодии увеличить поставки на 3 миллиона баррелей в сутки, но за счет чего этого можно достигнуть, на Западе до сих пор толком не представляют. Такого роста действительно очень сложно будет добиться, поскольку долгое время инвестиций было крайне не достаточно для увеличения производственных мощностей. Даже ОПЕК+ будет очень сложно преодолеть препятствия, чтобы увеличить добычу только на полмиллиона (!) баррелей в сутки. А необходимо увеличить ее, как уже было сказано, минимум до трех миллионов.



Еще один важный фактор сохранения высоких цен на нефть – это очень высокий на нее спрос на мировых рынках в целом, прежде всего, за счет рынков азиатских стран. В первый квартал этого года карантин в Китае несколько снизил спрос на нефть. Однако карантин, очевидно, подходит к концу, и спрос будет только расти. В США, несмотря на рост цен, спрос на топливо также остается высоким. Как видно, все три фактора роста цен – западные санкции, высокий мировой спрос и отсутствие альтернатив для российских поставок – выглядят очень сильными. И ситуация с ценами вряд ли поменяется, если в мире не произойдет еще что-либо экстраординарное. И похоже, на данный момент, чтобы решить проблему, которую Запад создал себе сам, существует только один путь, более-менее простой – снятие санкций, которые он ввел против России в последние месяцы. Других путей эксперты и аналитики, на том же самом Западе, пока не видят.



Спецрепортаж, подготовленный "Службой новостей" Kayhan