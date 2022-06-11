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Эрдоган ударил НАТО в спину. Швеции и Финляндии придется притормозить на пороге альянса, - "СП"
08:07 12.06.2022

11 июня 2022
Эрдоган ударил НАТО в спину. Швеции и Финляндии придется притормозить на пороге альянса
Турецкий лидер затеял с блоком восточный торг по "курдскому вопросу"
Вера Жердева
Материал комментируют:
Александр Артамонов Малик Керимов
11.06.22

Швеция и Финляндия по пути в НАТО натолкнулись на вето Турции. Причем - ожидаемое. Анкаре давно и решительно не нравиться, что Хельсинки и Стокгольм привечают тех, кого в Турции причисляют к террористам со всеми вытекающими последствиями.

Надо заметить, что четкой градации, кого считать борцами за возвышенные идеалы, а кого - террористами, сейчас просто-напросто не существует. Применительно к курдской проблеме ЕС поддерживает курдов в северном (Турция) и южном (Ирак) Курдистане, поскольку те, в представлении европейцев, являются национальным меньшинством, подвергающимся дискриминации и борющимся за свои права. В ежегодных докладах как Европарламента, так и Европейской комиссии положение курдов приводится в качестве примеров нарушений прав человека и прав меньшинств. А Турция отстаивает свою территориальную целостность и сильную централизованную власть.

Собственно, "курдский вопрос" был, пожалуй, самым неприятным и болезненным для Турции во время переговоров о ее вступлении в ЕС.

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И вот сейчас, когда две страны, являющиеся полноправными членами Евросоюза, решили вступить в Североатлантический альянс, Эрдоган получил возможность отыграться. Он заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Впрочем, он готов уступить: Эрдоган выдвинул десять условий, которые Швеции и Финляндии должны выполнить, чтобы Турция сняла вето на их членство в НАТО, сообщила газета Yeni Şafak.

"Обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами. Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом. Было подчеркнуто, что следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах. Было предложено не разрешать деятельность FETÖ, проводимую в странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ", - пишет это турецкое СМИ.

Турция также потребовала заморозить активы и закрыть ассоциации, связанные с терроризмом. А еще - депортировать и экстрадировать лиц, причастных к терроризму, запретить РПК проводить демонстрации, поделиться кое-какими разведданными и снять ограничения оборонной промышленности. И что очень важно: Швеция и Финляндия обязаны будут выполнять эти условия и после того, как станут членами Альянса.

Швеция и Финляндия действительно слишком уж демонстративно привечают сторонников РПК, Турция не может закрывать на это глаза. Кроме того, внутри Альянса не все гладко. Да к тому же расширение НАТО усилит конфронтацию с Россией, что противоречит турецким интересам, убежден политолог, преподаватель Стамбульского университета Малик Керимов.

- Турция неоднократно сталкивалась с тем, что партнеры по НАТО и некоторые страны ЕС ведут в отношении ее двойную игру. Когда им нужна сила и влияние Турции, к ней обращаются за поддержкой, но если в затруднительном положении оказывается Анкара, то с проблемами приходится разбираться ей самой. Что до Швеции и Финляндии, то они последние 20 лет открыто поддерживали курдов, выступающих за отделение от Турции. И в этом пересекли все красные линии: отказывались экстрадировать лиц, обвиняемых в терроризме, давали возможность им выступать в парламенте, даже премьер-министры с ними беседовали! Также эти страны оказывали открытую поддержку, в том числе, финансовую, организациям, выступающим против Турции, помогали организовывать антитурецкие митинги и демонстрации.

НОВОСТИ СМИ2
Еще вот что: Турция хотела приобрести у США истребители F -16, заплатила, но самолетов так и не получила. Анкара планировала купить не менее сотни истребителей F-35, но сделка сорвалась после вмешательства Европейского командования США.

И С-400 турки вынуждены были купить у России, потому что им нужно было обеспечить безопасность своей территории от ракет с Ближнего Востока. А эта угроза в связи с нестабильной обстановкой в Ираке и Сирии была реальной. Но партнеры по Альянсу в продаже современных ракетно-зенитных комплексов Анкаре отказали. Да еще потом критиковали за сотрудничество с Россией в военной области. Собственно, приобретение С-400 стоило Турции участия в проекте F-35…

Эксперт подчеркнул еще один важный момент: со времен Османской империи Европа (а теперь и США) пытаются столкнуть Турцию и Россию. Вступление в НАТО еще двух стран, соседствующих с Россией, может еще более усилить присутствие Альянса в Балтийском море. На что Россия отреагирует крайне резко, причем достанется всем членам блока. А Эрдоган не желает портить отношения с Москвой.

Турция играет свою большую игру, и НАТО - только одна из составляющих шахматной доски Эрдогана, считает эксперт Александр Артамонов.

- С 1987 года Анкара добивалась вступления в ЕС, но всегда находился повод ответить ей отказом, сохраняя ее в ассоциативных членах или кандидатах. Она также верно хранила границы Европы от нашествия мигрантов, которых была вынуждена блокировать на своей территории и тратить деньги на их содержание и депортацию. Но сейчас Эрдоган явно намерен поменять правила игры и, пользуясь предлогом о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, выторговать для своей страны и членство в ЕС и, может быть, передачу ноу-хау в области оружейных технологий.

В то же время ссориться с Россией ему не с руки --это вопрос энергетической и продовольственной безопасности, так как он импортирует из нашей страны не только газ, но и зерно. Также Россия строит Турции АЭС "Аккую". Наконец, вспомним о том, что еще Кемаль Ататюрк разработал новые правила успешной политики для своей страны - поддерживать добрые отношения с соседями. И Турция явно намерена их придерживаться, полагает эксперт.

Альянс оказался в неловкой ситуации: и расширить свои ряды очень уж заманчиво, и к мнению Турции придется прислушаться, - размышляет востоковед-тюрколог Виктор Демин.

- Эрдогану, конечно, выгодно членство в НАТО, это повышает статус Турции. Но Альянсу эта страна нужна ничуть не меньше. Турция традиционно сдерживает Иран - "естественного" врага США, является постоянным источником напряжения для Ирака и Сирии, не слишком дружественных западным странам, да еще имеет сильное влияние на Азербайджан, который коллективный Запад старается ненавязчиво перетянуть на свою сторону, отдалить от России.

К тому же Эрдоган позаботился о том, чтобы турецкая армия была реально боеспособной. В НАТО она считается второй по мощи после США. На Ближнем Востоке с турками может соперничать разве что израильская армия. А если смотреть в мировых масштабах, то из 138 стран. имеющих серьезные армии, Турция находится на 11 месте, опережая ту же Германию. А ведь в НАТО есть еще и такие члены как Черногория, Эстония, Северная Македония, Люксембург. В Люксембурге вообще вооруженные силы состоят примерно из тысячи человек. Кто воевать-то будет?

У турок армия без малого - 900 тысяч. А если призывать всех резервистов, то под ружье встанут миллионов восемь. С тысячей люксембуржцев даже сравнивать некорректно. Так что Эрдоган явно не та фигура, мнением которой можно пренебречь. А заставить его изменить свою позицию Альянсу, по всей видимости, не под силу.

Источник - svpressa.ru
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