|Кыргызстанка Валентина Шевченко в седьмой раз защитила титул чемпиона UFC
11:43 12.06.2022
Валентина Шевченко седьмой раз защитила титул чемпиона UFC
В Сингапуре на UFC 275 состоялся бой в женском наилегчайшем весе. Действующая чемпионка Валентина Шевченко из Кыргызстана победила Tайлу Сантос в соглавном бою турнира и седьмой раз защитила свой титул, сообщает Zakon.kz.
Поединок продлился все пять раундов и прошел при минимальном преимуществе Шевченко.
Чемпионка дивизиона одержала победу над бразильянкой Тайлой Сантос раздельным решением судей – 48:47, 47:48, 49:46. Для спортсменки из Кыргызстана этот выигрыш стала 22-м в карьере при трех поражениях.
А главным событием стал бой чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой из Чехии.
Кровавый бой завершился за минуту до окончания заключительного пятого раунда, когда чешский файтер поймал бразильца на удушающий прием и получил титул нового чемпиона UFC.
Куандык Шынасилов