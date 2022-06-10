Корейцы хотят построить на Иссык-Куле "эко-гибридный умный город"

11:49 12.06.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Корейские инвесторы разработают ТЭО экогибридного умного города на Иссык-Куле



Равшан Сабиров презентует проект экогибридного умного города близ Тамчи



Председатель комитета по окружающей среде и труду, депутат Национальной ассамблеи Кореи Пак Дэ Чхуль и руководство Государственной корпорации водных ресурсов K-water посетили земельный участок для реализации проекта по строительству экогибридного умного города в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям.



Участок площадью 160 гектаров расположен вблизи международного аэропорта "Иссык-Куль" в селе Тамчи Иссык-Кульской области. Глава Нацагентства по инвестициям Равшан Сабиров ознакомил делегацию со схемой проекта.



"Проект по созданию экогибридного умного города в Иссык-Кульской области реализуется в рамках глобальной программы сотрудничества K-City Network. Программа направлена на развитие сотрудничества между правительством Кореи и правительствами других стран в сфере умных городов и оказание содействия в обмене и распространении корейского опыта и технологий за рубежом. В 2022 году заявка от Кыргызстана одобрена Государственной корпорацией водных ресурсов K-water", - рассказали в нацагентстве.



Целью участия в конкурсе является получение технической помощи на подготовку генерального плана и предварительного технико-экономического обоснования проекта экогибридного умного города в Иссык-Кульской области. Финансирование проекта планируется осуществлять посредством привлечения иностранных инвестиций и по механизму ГЧП. Общая стоимость проекта составляет $500 миллионов.



"После осмотра земельного участка корейская делегация и Равшан Сабиров в формате двусторонней встречи обсудили важные вопросы и планы дальнейшего сотрудничества по реализации проекта по строительству экогибридного умного города в Иссык-Кульской области в рамках глобальной программы сотрудничества K-City Network", - говорится в сообщении.