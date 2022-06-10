Турция ограничит выдачу вида на жительство иностранцам

12:03 12.06.2022

В Турции сообщили о решении ограничить выдачу иностранцам вида на жительство. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Zakon.kz.



C 1 июля 2022 года в каждом районе Турции сможет проживать не более 20% иностранцев. Около 1,2 тыс. жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами, пишет агентство Anadolu.



Министр рассказал о пресечении нелегальной миграции.



Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 млн 626 тыс. 170 человек на границах и задержали 1 млн 246 тыс. иммигрантов внутри страны за последние шесть лет.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу



Министр также отметил, что строительство стен на границах предотвратило попадание в Турцию 8 млн нелегальных мигрантов.



Ирина Лукичева