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В Казахстане опять новая школьная форма
12:05 12.06.2022

В Казахстане изменятся требования к школьной форме

Министерство образования и науки РК разработало поправки в Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Согласно требованиям, школьная форма должна соответствовать светскому характеру обучения. Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов.

Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.

Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

В предлагаемых поправках говорится, что школьная форма для девочек включает:

пиджак, жилет, юбку, брюки, трикотажный кардиган на пуговицах или замке (бомбер), классическую блузку (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

На школьной форме допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и др.) организаций среднего образования.

Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (совет школы, попечительский совет, родительский комитет), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.

При этом предпочтение отдельных производителей школьной формы не допускается. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы.

Вместе с тем органы управления образования области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) рекомендуют родителям и организациям образования выбор единого цвета школьной формы на административной территориальной единице.

Руководитель школы выносит вопрос соблюдения школьной формы на совет (совет школы, попечительский совет, родительский комитет).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 июня.
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14118184

Лариса Черненко

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655024700


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