В Таджикистане задержали несколько лидеров ОПГ города Хорог

12:12 12.06.2022

Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО сообщает



ДУШАНБЕ, 11.06.2022 /НИАТ "Ховар"/. Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО сообщает, что 11 июня 2022 года в результате проведения спецоперации задержаны и помещены под стражу лидеры организованных преступных группировок города Хорог Аембеков Толиб Абдурамонович, Шанбиев Мунаввар Наврузбекович и Гулобов Ниезшо Аслишоевич. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Межведомственном штабе по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО.



Задержанные главари организованных преступных группировок города Хорог Аембеков Т.А., Шанбиев М.Н. и Гулобов Н.А. причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений таких как убийство, хулиганство, грабеж, контрабанда и незаконный оборот наркотических средств, оружия, боеприпасов и драгоценных камней, создание преступного сообщества, бандитизм, массовые беспорядки, возбуждение местнической розни.



В отношении задержанных Аембекова Т.А., Шанбиева М.Н. и Гулобова Н.А. ведется предварительное следствие.



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Напомним, 18 мая началась антитеррористическая операция в Таджикистане. Неизвестные лица незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе – Кульма в Рушанском районе. По информации МВД Таджикистана, члены организованной преступной группы получили за пределами страны оружие и боеприпасы.