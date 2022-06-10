Ел невкусных людей. Почему император Бокасса был реабилитирован? - М.Борисов

12:19 12.06.2022 "Вы только что ели человеческое мясо". Почему император Бокасса был реабилитирован

35 лет назад осудили, но так и не казнили эксцентричного диктатора Бокассу



Максим Борисов



В 1987 году бывший президент и император Жан-Бедель Бокасса был приговорен к смертной казни за преступления, совершенные им во время своего 13-летнего правления, при этом с него были сняты лишь обвинения в каннибализме. В следующем году расстрел ему заменили на пожизненное заключение, затем амнистировали, и в конце концов Бокасса скончался от инфаркта 3 ноября 1996 года. О том, насколько реальны были обвинения Бокассы в людоедстве, кем могли быть инспирированы эти слухи и кто еще из африканских диктаторов считался людоедом - в материале "Газеты.Ru".



12 июня 1987 года бывший президент Центральноафриканской Республики, а позднее император Центральноафриканской Империи Жан-Бедель Бокасса - едва ли не самый эксцентричный диктатор XX века - был приговорен в своей стране к смертной казни за преступления, совершенные за время своего 13-летнего правления. Это был не первый его смертный приговор, но в этот раз он оказался не заочным - Бокасса по собственной инициативе оказался в руках правосудия, вернувшись в ЦАР в 1986 году в надежде, что истосковавшийся по нему народ примет его так же, как высадившегося на французское побережье Наполеона, вернувшегося из изгнания на Эльбе, с небольшой кучкой сторонников легко захватывавшего города и правившего еще в течение своих знаменитых "Ста дней" - до сражения под Ватерлоо.



Аналогия подчеркивалась еще и тем, что Бокасса и в самом деле преодолевал сопротивление французов, которые долгое время после свержения в 1979 году не пускали его назад в ЦАР из весьма, правда, комфортной ссылки - собственного замка Ардикур под Парижем, позже проданного почти за миллион евро. Фактически бывший диктатор там с 1983 года находился под домашним арестом, поскольку французские власти стремились избежать какой-либо новой дестабилизации обстановки в ЦАР. И Бокасса тогда то и дело - в том числе через прессу - просился в свой бывший дворец Беренго: "Мы просим французское правительство отправить нас обратно в родную ферму в Бобанги, под опеку и защиту французской армии".



Первый раз к смертной казни Бокассу приговорили заочно 25 декабря 1980 года, через год с небольшим после потери им власти. Тогда его еще приговорили к конфискации всего имущества и обвиняли в 13 преступлениях, в том числе убийствах, каннибализме, хищении государственных средств, незаконном использовании госсобственности в целях личной наживы, изнасилованиях и др. После возвращения Бокассы начался новый процесс, на котором бывшему диктатору удалось разве что убедить судей в том, что найденные в его холодильниках человеческие останки использовались исключительно в "символических" целях.



Дальнейшие события также не привели Бокассу к расстрелу - на следующий год казнь ему заменили пожизненным лишением свободы, затем ограничились 20-летним заключением и, наконец, и вовсе амнистировали, позволив жить в столице, в Банги, а возможно, даже готовиться к новым президентским кампаниям.



Всему этому способствовал новый президент ЦАР Андре Колингба - на самом деле бывший личный помощник императора, а затем его министр обороны. Колингба в сентябре 1981 года сверг своего предшественника Давида Дако, изрядно пострадавшего от Бокассы и поэтому вряд ли склонного того прощать. Поэтому именно с Колингбой у Бокассы могли быть связаны какие-то реальные надежды. Бывшего императора немедленно арестовали по прибытии в ЦАР, но при Колингбе, первоначально позволившем приговорить бывшего шефа к смерти, его все же не казнили, затем заменили расстрел пожизненным заключением в феврале 1988-го, сократили этот срок до 20 лет в сентябре 1991-го, и, наконец, в сентябре 1993 года одним из последних своих указов уходящий после дважды проигранных выборов Колингба амнистировал Бокассу вместе со множеством прочих заключенных.



После освобождения Бокасса, помещенный все же под домашний арест на вилле в столице, продолжил свои чудачества: объявил себя тринадцатым апостолом, утверждал, что тайно встречается с папой Римским, готовился вернуть себе власть и просился в свою прежнюю резиденцию - в дворец Беренго, выстроенный им вблизи родной деревни Бобанги и долгое время остававшийся средоточием всей его власти, "местом силы". За годы отсутствия Бокассы дворец оставался заброшенным и разграбленным, однако Бокассу туда все же не пускали. Наконец 3 ноября 1996 года бывший диктатор умер от сердечного приступа и уже после жизни вернулся в свой дворец - был похоронен на его территории.







Во время гражданской войны 2013-2014 годов этот дворец занимали боевики мусульманской повстанческой коалиции "Селека", свергнувшей очередного президента Франсуа Бозизе - который, впрочем, получил власть также в результате госпереворота. В январе 2018 года дворец и его 40 гектаров земли были превращены в военный лагерь для частных российских компаний, тренировавших центральноафриканские вооруженные силы и занимавшихся охраной политиков. Сыновья Бокассы неоднократно предъявляли претензии, добиваясь передачи им этого дворца, однако представители правительства всякий раз твердо заявляли, что "Беренго принадлежит государству".



Между тем покойный "император" Бокасса в глазах потомков, измученных многочисленными гражданскими войнами, оказался не просто реабилитированным - на него стали смотреть как на предтечу государственности, возводя в ранг настоящего отца нации - за неимением других кандидатур. Тот же президент Франсуа Бозизе в 2010 году при торжественной реабилитации в честь 50-летия независимости страны назвал Бокассу "великим гуманистом" и "сыном нации, признанным всеми в качестве великого строителя", заявляя при этом: "Я хочу говорить о Бокассе. Он построил страну, а мы разрушили все, что он построил".



"Место силы" Жана-Беделя Бокассы, куда его дух вернулся после смерти и возле которого тренируются россияне, - это деревня в префектуре Лобае, в 80 км к юго-западу от столицы, бывшей когда-то столицей французской колонии Убанги-Шари. Родился он 22 февраля 1921 года и осиротел в шесть лет - его отец, бывший старостой, выступил против концессионной политики французских колониальных властей и был расстрелян, а мать Бокассы - одна из жен старосты - вскоре после этого покончила с собой. Родственники желали сделать сироту священником, но он пошел по военной стезе, участвовал во французских колониальных войнах и в высадке десанта в Нормандии в 1944 году вместе с генералом де Голлем, которого прилюдно называл "папой", затем в Индокитайской войне. Был награжден орденом Почетного легиона и Лотарингским крестом, в 1961 году получил звание капитана французской армии, но в январе 1962 года предпочел перейти на службу в центральноафриканские войска. И уже в следующем году его кузен Давид Дако, ставшим президентом ЦАР после гибели в авиакатастрофе своего дяди, отца-основателя ЦАР Бартелеми Боганда, назначил Бокассу начальником штаба вооруженных сил.



В ночь на 1 января 1966 года сторонники Бокассы совершили "новогодний переворот", или "путч дня Св. Сильвестра"; после чего свергнутого Дако посадили сначала в тюрьму, потом под домашний арест, а через несколько лет и вовсе освободили, реабилитировав и назначив советником президента. Именно уцелевшего Дако французы вновь поставят президентствовать после бескровного отстранения от власти Бокассы в результате операции "Барракуда" 20 сентября 1979 года.



До 4 декабря 1976 года Бокасса считался сперва просто президентом, затем пожизненным президентом - отменив выборы, введя однопартийную систему, терроризируя оппозицию и самолично убивая своей тростью заподозренных в измене. 4 декабря 1976 года на чрезвычайном съезде своей партии Бокасса объявил о переименовании Центральноафриканской Республики в Центральноафриканскую Империю, а ровно через год короновался, приняв титул императора Бокассы I и потратив на все это празднество, во многом имитирующее коронацию его кумира - Наполеона I - четверть годового бюджета страны - $22 млн.



Время от времени рождались слухи о людоедских наклонностях диктатора, за которым всюду возили чемоданчик с "сахарной свининой", однако до поры до времени ему удавалось мастерски лавировать между западными и другими странами - прежде всего Францией, нуждавшейся в находившихся на территории ЦАР залежах урана и алмазов; Движением неприсоединения, объединявшим 120 развивающихся стран по принципу неучастия в военных блоках; Ливией - ради дружбы с Каддафи Бокасса даже на время обратился из католичества в ислам; а также СССР и другими соцстранами. Бокасса дважды посещал Советский Союз, целовался с Брежневым, был торжественно принят в "Артеке" в пионеры и какое-то время лечился у главного кремлевский врача Евгения Чазова, прописавшего ему нормальную диету.



Многие считали новоявленного императора психически ненормальным, но в своих эксцентричных выходках среди африканских диктаторов он был не одинок - многое сближает его прежде всего с диктатором Уганды Иди Амином, изначально таким же бравым капитаном колониальных войск - на сей раз британских, - вошедшим в доверие к президенту, ставшим главнокомандующим вооруженными силами своей страны, а затем сделавшим финальный шаг к власти, осуществив военный переворот. Амин также обвинялся в каннибализме, превращался в большого друга Советского Союза, называл себя "Покорителем Британской империи", "королем Шотландии", "Повелителем всех зверей на земле и рыб в море", объявлял однодневную войну Соединенным Штатам в 1975 году, а в качестве кумира почитал Адольфа Гитлера. И это если не считать более привычных для любого иного африканского диктатора жестокостей, вероломства, казнокрадства, беспринципности и многоженства.



Также почти синхронно закатились карьеры этих деятелей, лишившихся власти в результате вмешательства иных государств - поскольку собственные их подданные были уже слишком затерроризированы и деморализованы для продолжения какого-либо серьезного сопротивления. Умерли диктаторы каждый своей смертью в возрасте 75 лет.



Бокасса превысил меру терпения западного мира после получивших широкую огласку подавлений выступлений оппозиции в 1979 году, в частности, слишком жестокой расправы над школьниками, протестовавшими против введения обязательной и слишком дорогой униформы, без которой их не пускали учиться. Более сотни малолетних детей были убиты и замучены, причем, по некоторым свидетельствам, в этих расправах участвовал лично "император", давя арестованных с помощью автомобиля. К тому же Бокасса продолжил свое сближение с Кадаффи, и вот именно в тот момент, когда он отправился с очередным официальным визитом в Ливию, несколько сотен французских десантников осуществили бескровный переворот: 20 сентября 1979 года в Банги и во дворце "императора" началась и закончилась операция "Барракуда", в результате которой республика была восстановлена, а Давид Дако вновь стал ее президентом. Подчиненные Бокассы сопротивления французам не оказывали. Французский дипломат Жак Фоккар назвал эту операцию "последней колониальной экспедицией Франции", СССР осудил "этот колониализм", но остальные страны восприняли ликвидацию "империи" с облегчением.



В тот же 1979 год в ходе вмешательства иных стран пало рекордное количество самых одиозных диктаторов, заменившись, впрочем, иными - немногим лучше. В ряде переворотов, в том числе и в судьбе двух Аминов - угандийского Иди Амина и афганского Хафизуллы Амина - самое деятельное участие принял СССР.



Начался 1979 год тем, что в январе вьетнамцы свергли режим "красных кхмеров" во главе с Пол Потом, который тогда не сдался, а принялся партизанить в Камбодже-Кампучии. В апреле африканский диктатор-каннибал Иди Амин бежал из Уганды, проиграв объявленную им же самим войну Танзании - СССР перед этим оказывал военную помощь Амину, но в противостоянии двух "соцстран" выбрал сторону другого своего "клиента" - Танзании. В июле сандинисты свергли Сомосу в Никарагуа. В августе президента Франсиско Масиасу Нгему в Экваториальной Гвинее сверг его племянник "за геноцид народа буби и другие совершенные преступления". Племянник - Теодоро Обианг Нгема Мбасого - правит этой страной до сих пор, считается одним из самых богатых и самых старых правителей планеты, обвинялся журналистами Daily Mail в каннибализме, а по данным американского журнала Parade, еще в 2003 году он занял шестое место в десятке худших диктаторов современности.



Далее в тот год 20 сентября французы свергли Бокассу, но еще 16 сентября Хафизулла Амин сверг предыдущего лидера Афганистана Нур Мохаммада Тараки. И в завершение всего в конце декабря спецназ ГРУ СССР осуществил штурм дворца Амина, назвав эту операцию "Шторм-333". В результате штурма погиб не только Хафизулла Амин, но и два его сына и не менее 200 солдат и офицеров. Власть в стране получил Бабрак Кармаль, и началась афганская война 1979-1989 годов. На этот раз уже западные страны протестовали против вмешательства в дела суверенного государства.



В истории Бокассы осталось доподлинно неизвестным, действительно ли он столь предавался каннибализму, или это всего лишь жуткие слухи, распускаемые его противниками. Есть множество независимых свидетельств, указывающих на вероятность таких увлечений диктатора, но все же твердые доказательства отсутствуют. Возможно, пребывая у власти, Бокасса просто запугивал своей мнимой кровожадностью оппозиционеров и приближенных - либо просто весьма своеобразно шутил.



Так, после обеда, данного им во время коронации 1977 года, новоявленный император прошептал на ухо французскому министру по делам кооперации Роберу Галлею: "Вы, наверное, не поняли, но только что ели человеческое мясо". Разошедшиеся после этого слухи принесли ему прозвище Огр Беренго, но все же обвинения в каннибализме, как выше сказано, были отвергнуты во время суда и признавались весьма сомнительными многими следователями, специально отправленными в его дворец после свержения императора. По словам журналиста Патрика Песно, хотя и не исключено, что Бокасса действительно мог пробовать человеческую плоть, трудно принять без доказательств обвинение в систематическом каннибализме, тем более, что все эти истории транслировались прессой по прямому указанию французских спецслужб - чтобы придать правдоподобия тому образу чудовища, который решено было придать Бокассе для дополнительного оправдания его свержения. Источник - Газета.Ru

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