В боях за освобождение Украины погиб Героем еще один экс-кыргызстанец - СОБРовец Аманбек Курбанбаев

13:13 12.06.2022

Скончался уроженец Кыргызстана Аманбек Курбанбаев, получивший ранения в военных действиях в Украине



Скончался уроженец Кыргызстана Курбанбаев Аманбек Ибрайимович, получивший ранения в военных действиях в Украине. Об этом сообщили его родные.



Аманбек Курбанбаев родился 1 августа 1972 в селе Авлетим Аксыйского района.



В марте 2022 года он уехал участвовать в военных действиях в Украине, в мае получил ранения, до 5 июня был в реанимации, 8 июня скончался в 09:20 по московскому времени после 15-й по счету проведенной операции.



Как сообщается, родственникам с возвращением тела на Родину помогли соотечественники в Москве.



11 июня соотечественники организовали прощание с А.Курбанбаевым, затем его тело увезли в Ош. Как сообщается, он проходил службу в СОБР Министерства внутренних дел. Был участником Баткенских событий, обладатель медали "Эрдик" и других.



Был в списке кандидатов партии "Замандаш" в парламентских выборах в 2015 году.



22 марта стало известно, что во время боевых действий в Украине погиб 20-летний Эгемберди Дорбоев, служивший в российской армии.



Также издание Turmush писало, что в Украине погиб уроженец Кыргызстана – 26-летний Рустам Зарифулин. Также Turmush сообщало о гибели в Донбассе 20-летнего уроженца Кыргызстана Исламжона Камилова.



18 мая в военных действиях в Украине погиб уроженец Кыргызстана - рядовой Сыргакбек Озубеков из Южно-Сахалинска.