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На Иссык-Куле растаскивают затонувший город Чигу (видео)
13:21 12.06.2022

В Иссык-Кульской области жители обеспокоены разграблением древнего античного города Чигу, который ушел под воду.

Античное городище Чигу было обнаружено на дне Тюпского залива озера Иссык-Куль. Затонувший город - древняя столица Усуньского государства. Открытие Чигу не было случайной находкой.

Чигу (Чигучэн - в китайских источниках "Город красной долины") - один из самых древних городов "Иссык-Кульской Атлантиды" - ставка верховного вождя усуней, пришедших с востока Центральной Азии.

Во II в. до н.э. усуни захватили долины Тянь-Шаня, а их верховный правитель занял прежнюю ставку саков на Иссык-Куле. В это время Чигу посетил великий китайский путешественник и первооткрыватель Великого Шелкового Пути Чжан Цянь, с помощью которого 2200 лет назад завязались отношения между жителями Тянь-Шаня и государством Хан.



О затонувших исторических артефактах, выбрасываемых озером на берег, и оказавшейся под водами озера столице усуней - городе Чигу - упоминает русский путешественник А.Голубев, побывавший на Иссык-Куле в 1859 году, а вслед за ним - и военный исследователь М.И. Венюков, руководивший первой топографической съемкой Иссык-Куля.

Известный путешественник П.Семенов-Тян-Шанский во время своего пребывания на Тянь-Шане в 1856-1857 годах пытался найти на Иссык-Куле армянский христианский монастырь, обозначенный на Каталанской карте 1375 года, с которой он ознакомился в Венеции. Об этом факте имеется запись в путевом дневнике исследователя и в его книге, где ученый высказал предположение о том, что монастырь и ставка усуней - Чигу ("город Красной долины") - могли находиться в Курментинской бухте. Именно эти объекты, по мнению путешественника, оставили "самые древние предметы из выбрасываемых волнами Иссык-Куля", в частности, "...очень древний по форме и украшениям больших размеров медный котел и несколько медных орудий".

В античном городе, по предположению ученых, проживали саки, а впоследствии и усуни.

Местные жители говорят, что первая трагедия с городом Чину произошла, когда он затонул. Вторую трагедию город переживал в 19-20 веках. Тогда сюда массово приезжали исследователи, и поднимали со дна озера дорогие изделия, после чего забирали с собой. Приезжать в поисках артефактов продолжают и сейчас.

Деятели Каракольского городского отдела культуры выступили с предложениями по сохранению исторического наследия.

По словам деятеля культуры, режиссера Алика Асанова, город Чигу - богатство народа. "В целях сохранения античного города и привлечения большого количества туристов, мы хотели бы предложить создание подводного музея. Очень многие интересуются его [города Чигу] историей. К тому же, у нас есть прекрасное место для привлечения туристов, а мы не можем его сохранить. В годы СССР под водой проводились многочисленные гидроархеологические исследования. Все находки отправляли в город Ленинград. К примеру, был найден остаток золотого восьмиугольного украшения. Он хранится в Национальном банке. Приезжал ученый Владимир Плоских вместе со студентами. Они проводили исследование, и многие артефакты забрали в музей учебного заведения. Мы считаем, что каждая находка должна оставаться на том месте, где она была найдена. Это история и ценность того места. Мы предлагаем собрать все эти находки и представить в одном месте. На побережье озера есть территория в 110 гектаров. Можно на этой территории разбить город, а под водой организовать музей. Можно показать жизнь саков и усуней, использовать лазерное шоу и привлекать туристов. Таким образом мы могли бы сохранить городище, которое является достоянием народа. А сейчас у нас вся история города мирового значения хранится в небольшом классе, на базе которого организован музей. По сей день есть те, кто достает со дна озера артефакты этого города и забирает с собой. Если мы будем так равнодушны, то не сможем сохранить историю", - сообщил Асанов.

Руководитель Каракольского городского краеведческого музея Айымгуль Карабекова говорит, что приезжающие в областной город туристы интересуются древним городом Чигу. Она также выступила за сохранение исторического достояния.

В селе Сары-Булун Тюпского района организован музей в местной школе, в котором представлены находки со дна озера Иссык-Куль. Музей был открыт в 2017 году при поддержке спонсоров. Все экспонаты в свое время собирал учитель истории, покойный Кубан Иманалиев. Большинство из них он лично доставал из-под воды.

Директор школы Кубанычбек Жапеков говорит, что под водой остается еще много предметов. Местные жители пытаются все охранять, но так называемым "черным исследователям" все равно удается что-то забрать с собой. "Когда нет ветра, нет волн, озеро спокойное, то стены города видны из-под воды. Об этом не раз говорили сельчане. Стены уходят в сторону села Кутургу. Когда идет прилив, то вода становится мутной и из-за грязи ничего не видно. Много "черных копателей" и исследователей, которые варварским способом добывают артефакты и вывозят их с собой. Около 2 лет назад парень на лошади прискакал в село, и рассказал, что на со дна озера неизвестные подняли какой-то блестящий предмет, похожий на кинжал. Мы проинформировали айыл окмоту. Пока прибыли на место, их там уже не было", - рассказывает сельчан.

В селе Сары-Булун имеется 130 домохозяйств.

Источник - turmush.kg
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