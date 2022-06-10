Россия вышла из Всемирной туристской организации

23:10 12.06.2022

Премьер Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации



МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.



"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в документе.



Приостановка членства России



Всемирная туристская организация (UNWTO) приостановила членство России в конце апреля. Поводом стала военная спецоперация на Украине.



При этом о полном исключении из организации речь не шла: согласно статье 34 устава UNWTO, членство может быть восстановлено, если политика России изменится.



В тот же день российский МИД подтвердил решение выйти из UNWTO. В ведомстве отметили, что страны Евросоюза фактически монополизировали Всемирную туристскую организацию, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.



В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации



"Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", - говорилось в заявлении МИД.



Открыта к диалогу



Тем не менее Россия остается на международной туристической арене, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова после публикации распоряжения премьера.



"Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами", - написала она в Telegram-канале.



Догузова подчеркнула, что наряду с внутренним туризмом в России продолжат развивать и международный.



Всемирная туристская организация (UNWTO) - специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. Создана в 1975 году, занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма.



Штаб-квартира находится в Мадриде. Пост генерального секретаря сейчас занимает Зураб Пололикашвили.