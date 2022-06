Пекин между двух огней. Россия, на Китай надейся, но сама не плошай! - В.Катасонов

00:01 13.06.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 12.06.2022



Как говорил герой фильма "Белое солнце пустыни" Федор Сухов, "Восток – дело тонкое". Это применимо и к Китаю.



Во время зимней Олимпиады в Китае в начале февраля Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали несколько заявлений, суть которых сводилась к тому, что отношения двух государств выходят на новый уровень, который можно назвать союзом. Председатель КНР даже сказал, что отношения Москвы и Пекина "превосходят союзнические". Министр иностранных дел России Сергей Лавров курс на сближение прокомментировал следующими словами: "Самые лучшие отношения за всю историю связей между Россией и Китаем". Заключительным аккордом встречи стала фраза официального заявления: "Дружба между Россией и Китаем не имеет границ".



И вот через три недели наступил момент, когда обещания в дружбе могли подкрепиться реальными делами. Началась специальная военная операция (СВО) России на Украине, и за ней последовали экономические санкции коллективного Запада. Москве потребовалась моральная, политическая, экономическая поддержка со стороны Пекина. Надо отдать должное Пекину: моральная и политическая поддержка была продемонстрирована уже через несколько дней после начала кризиса. Более того, Пекин и в ООН, и на других площадках не уставал повторять, что экономические санкции против России идут вразрез с международным правом, так как они не получили одобрения Совета Безопасности ООН.



Казалось бы, в совокупности такие обстоятельства, как заявленные союзнические отношения Пекина с Москвой и непризнание односторонних санкций должны были привести к тому, что Пекин будет игнорировать санкционные требования. Однако Пекин, отвергая и осуждая на словах санкции, на деле их соблюдает. Политическая элита КНР делает громкие обличительные заявления по антироссийским санкциям, а китайские компании и банки эти санкции на практике "учитывают". То есть выполняют. Они опасаются вторичных санкций, которые Вашингтон грозится применить в отношении компаний и банков, которые приписаны к юрисдикциям, не объявившим о своем участии в санкциях.



8 марта представитель Белого дома Джен Псаки предупредила китайские власти: "Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги". Вместе с тем Псаки признала, что на тот момент Китай соблюдал санкционный режим.



Особенно внимательно Вашингтон следит за тем, чтобы китайские компании не передавали в Россию высокотехнологическую продукцию, прежде всего электронику и микроэлектронику. Несмотря на заявления российских чиновников и ряда экспертов о том, что Китай поможет России компенсировать вызванные санкциями потери в поставках высокотехнологичных товаров и комплектующих, факты не подтверждают эти надежды. Как сообщила 6 мая The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, китайские компании хайтека, в частности Lenovo и Xiaomi, поддались давлению США и активно сворачивают партнерство с РФ. Причем делается это без громких заявлений. Lenovo прекратила поставки своей продукции в Россию в конце февраля. Схожим образом поступила и Xiaomi, по данным WSJ, сначала сократившая, а затем и полностью остановившая поставки в РФ. В целом, по данным правительства КНР, экспорт в Россию в марте упал на 27% по сравнению с февралем. Львиная доля этого падения приходится на высокотехнологическую продукцию.



Вашингтон внимательно отслеживает торгово-экономические и валютно-финансовые отношения КНР и РФ. Основная роль в этом принадлежит финансовой разведке FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), входящей в состав Министерства финансов США. Руководитель американского Минфина Джанет Йеллен уже несколько раз подтверждала, что нарушений санкций со стороны Китая не замечено.



Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале июня также подтвердил, что в Вашингтоне пока не видят "со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки".



Впрочем, Вашингтон не исключает, что Пекин, заявивший о своих союзнических отношениях с Москвой, будет избегать нарушения антироссийских санкций, но при этом будет оказывать военную и экономическую помощь Москве. Поэтому та же Псаки 14 марта сделала предупреждение Пекину о возможных последствиях таких шагов: "Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий. Если КНР предоставит военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддержит российские военные усилия, это повлечет за собой значительные последствия". Для пущего устрашения она добавила, что США будут внимательно следить за шагами Китая в отношении России.



18 марта Байден в ходе почти двухчасового видеозвонка предупредил Си Цзиньпина, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если окажет помощь России. И Пекин, можно сказать, разрывается между страхом нарушить американские санкции в отношении Москвы и желанием помочь своему северному соседу, к тому же заявленному союзнику.



Вот интересное сообщение от 2 июня корреспондента по вопросам национальной безопасности газеты The Washington Post Эллен Накасима (Ellen Nakashima). По ее сведениям, Путин дважды обращался к китайскому лидеру с просьбой о помощи – военной, экономической и научно-технической, но Пекин находится между двух огней. "Китай ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и по незаконным санкциям против России", - сообщил источник в Пекине, детально знакомый с вопросом. "Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа". Ссылаясь на свои источники, корреспондент The Washington Post сообщает, что председатель Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций. Как можно понять, к началу лета способ увязать две цели (помочь России и не нанести ущерба китайскому бизнесу) так и не был найден.



А вот последняя новость на эту тему. 9 июня министр финансов Джанет Йеллен приняла участие в дискуссии на площадке The New York Times. Одной из главных тем дискуссии был вопрос о необходимости расширения коалиции стран, согласных вводить антироссийские санкции. Когда упомянули Китай и попытались оценить, на чьей стороне он играет, большинство участников сказали, что на стороне России. Но министр финансов, не погружаясь глубоко в обсуждение этого вопроса, заметила: "Мы были бы крайне разочарованы, если бы увидели, что Китай активно пытается помочь России обойти введенные нами санкции". И добавила, что ее ведомство не видит "существенных свидетельств", говорящих о такой поддержке.



Учитывая многовековой исторический опыт, можно сказать, что Россия и Китай никогда не были близкими союзниками (за исключением короткого периода с конца 40-х до конца 50-х годов ХХ века). Мы можем и должны быть соседями, партнерами, иногда тактическими союзниками, но претендовать на тесные союзнические отношения стратегического характера утопично и небезопасно. Россия и Китай принадлежат к разным цивилизациям.



P.S. Реляции министра финансов США Джанет Йеллен насчет того, что Китай неукоснительно выполняет все санкции коллективного Запада в отношении России, являются, мягко выражаясь, некоторым преувеличением. Санкции выполняют лишь крупные и крупнейшие китайские компании, которым есть что терять (доступ на рынок США и к американским технологиям). Однако в прежних отношениях с Россией их замещают компании среднего и малого калибра, которые не связаны с американским (и вообще западным) рынком и которым на санкции коллективного Запада наплевать. Хотя, конечно, малый и средний бизнес Китая полного замещения обеспечить не может…



12.06.22 Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655067660





