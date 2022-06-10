В Узбекистане ученый восстановил с тюркского языка календарь эпохи Кокандского ханства

00:12 13.06.2022

CentralAsia (UZ) - Научный работник государственного кокандского музея-заповедника Яхъехон Дадабоев восстановил ранее существовавший календарь с тюркскими названиями месяцев и дней недели в Кокандском ханстве, сообщает издание "Bugun".



"Календарь был забыт и многие не знали о нем. В 1907 году в одном из журналов Уфы была опубликована информацию о календарных названиях. Татарские историки пытались найти названия месяцев и дней недели на тюркском языке, я продолжил их работы и попытался восстановить их", - сказал Яхъехон Дадабоев.



По его словам, в первые он прочитал в уфинском журнале об этих названиях в 1980 году. После он стал говорить с пастухами, охотниками и людьми, которые связаны с природой и получил от них информацию, нашел подходящие статьи и дополнил свои исследования.



"Я ездил на осле по аулам, кишлакам и горным местностям, собирал информацию. Я закончил свои исследования примерно к 2010 году. Но нигде эта информация так и не публиковалась. Я отправлял в парочку журналов, но мне ответ так и не пришел. Но я написал книгу об истории Коканда, в которой будет упоминание об этих тюркских названиях. В августе 2022 году планируется выпустить книгу совместно с Кокандским университетом. Именно этот вуз взял на себя финансовую часть выпуска книги", - поделился собеседник.



Специалист также растолковал названия некоторых месяцев. Так, "ут екмас" (в переводе "зажигать огонь" - прим.ред.) это апрель месяц. Потому что в то время приостанавливалось отапливание домов и юрт. "Козон" - в это время зарезали скот, сушили мясо, делали казы. А те части, которые не хранились долго, готовили в казане и приглашали друг друга на угощенья. Это приходится на ноябрь месяц. Еще одно название "кирккуяк", которое обозначало июль-август месяц, когда овцы и козы плодились. Тогда новорожденные животные появлялись на свет в январе-феврале, и чтобы они не умерли от холода пастухи обвязывали животы овец и коз мешком из куяка (плотной тканью из шерсти - прим.ред.) на 40 дней, тогда рождение козлят и ягнят приходилось на весну.



"В каждом языке, кроме русского, названиях дней недели произошли от слова "день": в английском языке это "day", в таджикском - "шанба", в тюркском языке - "кун". Бош кун - это первый день, сок кун - вторник, жул кун - среда в значении "хороший день для сбора в дорогу", киндик кун - четверг, бешин кун или отна - пятница, буш кун - суббота остался днем "без названия" или "свободным" в переводе и пиртак - воскресенье (день похода на базар с древнетюркского языка"), - пояснил Яхъехон Дадабоев.



