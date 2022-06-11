Запасов хватит. Глава Минсельхоза Киргизии Джаныбеков о дефиците сахара и масла

09:09 13.06.2022

14:11, 13 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков призвал кыргызстанцев не опасаться дефицита сахара и растительного масла. Запасов хватит до нового урожая. Об этом он сообщил на брифинге в Бишкеке.



"В начале мая те объемы сахара, которые хранились на складе ОАО "Каинды-Кант", были полностью отпущены на рынок. Порядка 3-3,5 тысячи тонн составляли запасы фермеров. Мы запросили квоту из-за пределов ЕАЭС. Решением Евразийской экономической комиссии получили квоту на 150 тысяч тонн сахара. Из них порядка 19 тысяч тонн уже поступили на наш рынок. Планируем завезти оставшийся объем до нового урожая. Перебоев не будет", - сказал чиновник.



Он также отметил, что в прошлом году валовой сбор сахарной свеклы в республике составил 389 тысяч тонн. В этом году планируют собрать урожай в 550-600 тысяч тонн.



"По растительному маслу. В Кыргызстане оно производится порядка 15 процентов от необходимого количества. В этом году посевные масляных культур увеличены. Мы полагаем поднять показатель до 18 процентов масла собственного производства", - заключил Аскарбек Джаныбеков.



Напомним, ранее кабинет министров ввел временный запрет на вывоз (экспорт) сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев. Постановление разработано в целях исключения возможности массового вывоза сахара с территории Кыргызстана, обеспечения продовольственной безопасности республики и сдерживания цен на рынке сахара. С инициативой запрета выступило Министерство сельского хозяйства.