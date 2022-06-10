Эрдоган: Звавду нельзя доверять

13:00 13.06.2022

Эрдоган: Западу нельзя доверять

12 июня 2022, Вера Басилая



Политике Запада доверять нельзя, но можно взаимодействовать в сфере науки и культуры, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



"Когда мы спрашиваем у них (Греции – прим. ВЗГЛЯД), для чего вы создаете эти (американские – прим. ВЗГЛЯД) базы, они отвечают: "Против России". А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики", – приводит ТАСС слова Эрдогана.



При этом он допустил, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры. "Но политике Запада доверять нельзя. Они по сей день медлят с нами в ЕС (вопросе вступления Турции – прим. ВЗГЛЯД)", – добавил президент республики.



Ранее Эрдоган высказывал сомнение, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России.



Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания