Оружие как политический аргумент, - А.Кренгель

13:58 13.06.2022

Агния КРЕНГЕЛЬ | 13.06.2022 |

Запад манипулирует фольклорным сознанием украинцев, а Киев отчаянно юлит



В ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине вооружение, предоставляемое Западом украинской стороне, играет особую роль. Психологическую.



С начала СВО оружие, которым США и НАТО обещали снабжать "жертву российской агрессии", из средства ведения военной кампании превратилось в политический аргумент. Запад использовал не само оружие, а обещания поставлять его. Это прием психологической защиты, известный как "волшебный помощник": чтобы вселить в кого-то готовность к борьбе с Россией, оказалось достаточно убедить украинцев в существовании чудо-оружия, делающего своего хозяина непобедимым. Эдакий меч-кладенец, молот Тора, вундервафля из старинных и современных сказаний.



И украинцы позволили себя одурачить. Они не замечают, как сказания сменяют друг друга, пока Запад решает свои задачи, а русские продвигаются вперед. Вначале был "Небесный Байрактар", затем всепомощная "Святая Джавелина", теперь настало время для "Сокрушительных Леопардов" и "дальнобойного РСЗО".



На каждый очередной вариант "волшебного помощника" одурманенный народ буквально молится - иконы мастерит, свечки ставит. И без конца требует все новых поступлений. Киевский военный министр давит на Европу и Америку: "Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России".



Запад умело манипулирует фольклорным сознанием украинцев и обещает все новые поставки. Хотя боится реакции Моcквы. Так, недавно власти Германии заблокировали планы Испании на передачу Украине долгожданных танков Leopard 2A4. Как сообщает Spiegel, Германия не согласилась с планами испанского правительства поставить Украине сорок старых (тридцатилетней давности) боевых танков Leopard 2 немецкого производства. По данным Business Insider, передача Киеву боевых самоходных бронемашин, пусть не новых, а закупленных у Германии в 1990-е годы, поставила бы Германию в щекотливое положение. Неважно, что Германия уже передала Украине полторы тысячи ПЗРК "Стрела", сто пулеметов MG3, несколько миллионов патронов для стрелкового оружия, это все же не танки.



Согласись Берлин на поставки "Леопардов" из Испании, это стало бы прецедентом: государство-член НАТО отправило боевые танки Украине! Противостояние России и НАТО вышло бы на новый уровень. Zeit писала 5 июня об ответе России на подобные "подношения": "Сегодня утром Россия и Украина распространили различные сообщения о ракетном обстреле столицы Украины Киева. Министерство обороны России написало в Telegram, что высокоточные ракеты "воздух-поверхность" большой дальности уничтожили танки Т-72, поставленные странами Восточной Европы, а также другую бронетехнику. Они были размещены на заводе по ремонту железнодорожных вагонов, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Начальник киевской железной дороги Александр Камышин отверг эту информацию, заявив, что никаких танков там не было".



Киев отчаянно юлит. Старается одновременно и спрятать полученное им оружие, и грозит им России. А Москва доходчиво объясняет, чем чревато не только использование, но даже обладание украинцами тяжелым вооружением и ракетами дальнего радиуса действия. Zeit ссылается на интервью В. Путина: "Лидер Кремля Владимир Путин предупредил, что Россия ответит ударами по Украине, если Запад передаст атакованной стране ракеты дальнего радиуса действия. Если такие ракеты будут поставлены, "мы будем атаковать те цели, которые еще не поразили"". Тем не менее, "согласно сообщению в газете El País, Испания планирует поставить Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2 A4 и зенитные ракеты. Это будет первый случай, когда Украина получит современные западные танки для борьбы с российской армией".



В это эпическое (театральное?) противостояние попытался вмешаться даже Ватикан: "В своем обращении на Пятидесятницу Папа Франциск призвал "лидеров стран" начать "подлинные переговоры о прекращении огня и прочном решении" конфликта. Как и в предыдущих заявлениях о войне в Украине, Папа не назвал Россию или президента Владимира Путина агрессорами".



В конце концов испанские власти принесли извинения правительству Германии "за излишнее волнение" по поводу возможности отправки сорока немецких танков на Украину. Однако от самой идеи все-таки не отказались. Теперь испанские власти готовы поставить на Украину не более десяти боевых бронемашин …нуждающихся в ремонте (отремонтировать этот "раритет" в военной обстановке невозможно). В любом случае передачу Мадридом Киеву танков Leopard A4 придется согласовывать с правительством ФРГ.



Фото: RT



Тем не менее известный скабрезностью посол Украины в Берлине Мельник объявил, что первая партия тяжелого вооружения из Германии прибудет на Украину 22 июня. Мол, знайте символику! По Мельнику, это будут семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а до конца лета на Украину доставят еще 30 самоходных зенитных установок Gepard. Ну-ну. Посмотрим, что с ними станет.



Неизвестно, отчего Европа, Америка, Украина так верят в шантаж Москвы поставками западного оружия (у РФ оно неизмеримо совершеннее того, что прибывает на украинский фронт и затем становится трофеем русских). И еще одна проблема поставщиков "чудо-оружия": у россиян нет слепой веры в его всемогущество. Сколько бы ни штамповалось угроз о поставках тяжелого вооружения, сколько бы ни гуляло намеков на все новые "вундервафли", которые переломят ход войны, в России знают: оружие оружием, но главное - воюющие люди.