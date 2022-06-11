В Иране продолжают погибать в загадочных авариях специалисты-ракетчики

14:07 13.06.2022

Двое представителей Корпуса стражей Исламской революции, занимавшиеся разработкой беспилотников, ракет и спутников, погибли на днях в автокатастрофах, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним".

По его данным, одно ДТП произошло в городе Хомейн в 250 км к юго-западу от Тегерана, другое - в городе Семнан на севере Ирана.



Ранее сообщалось о гибели видного иранского инженера Аюба Энтезари, который также работал в сфере аэронавтики.



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