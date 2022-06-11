Скончалась первая органистка ЦентрАзии заслуженная артистка Кыргызстана Динара Салиева

14:19 13.06.2022

11 июня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка Кыргызстана Салиева Динара Азизовна. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.



Динара Салиева родилась 19 ноября 1948 года в городе Фрунзе. Окончила Московскую консерваторию по классу профессора-пианиста Генриетты Мирвис и профессора Леонида Ройзмана по классу органа.



Динара Салиева стала первой органисткой в Кыргызстане и на тот момент единственной женщиной-органистом в Центральной Азии. Будучи солисткой Кыргосфилармонии и "Союзконцерта" она дала более 2,5 тыс. сольных концертов. Выступала там, где были установлены органы, в том числе в Рижском Домском соборе, куда имели доступ только лучшие органисты мира.



Прошла курс обучения Кирхенмузик в легендарном Баховском соборе - Сант-Михаэлискирхе, в котором пел в хоре и давал концерты еще великий Иоганн Себастьян Бах.



Динара Салиева родилась в семье философа-просветителя, писателя, публициста, искусствоведа и общественного деятеля, академика Азиза Салиева.



Динара Салиева лично переложила ораторию "Материнское поле" Калыя Молдобасанова для исполнения на органе и представила широкой аудитории слушателей совместно с камерным хором Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова в 2015 году.