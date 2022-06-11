 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Казахстана новые послы: Онжанов - в Германии и Р.Жумалы - в Ливане
14:34 13.06.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в Ливане и Германии. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Реклама"Указом главы государства Жумалы Расул Берекетулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Ливанской Республике", – говорится на сайте.
Также президент назначил Онжанова Нурлана Баймолдаулы чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия. Он был освобожден от должности начальника Канцелярии президента Республики Казахстан.
Кроме того, указом главы государства Карипов Даурен Айтбаевич был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.

Автор: Александра Гольм

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655120040


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