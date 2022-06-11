Кыргызстан выделит землю для Федеральной пограничной службы РФ в долгосрочную аренду

15:47 13.06.2022

Бишкек (АКИpress) – Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 13 июня рассмотрел и одобрил проект дополнительного соглашения к соглашению между Кыргызстаном и Россией о сотрудничестве по пограничным вопросам от 17 июля 1999 года.



Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров рассказал, что Соглашением от 1999 года кыргызская сторона обязалась предоставить российской стороне казарменные, служебные, жилые помещения, другие здания и сооружения и финансировать расходы по их содержанию.



Для этого, по словам Бакирова, кыргызская сторона выделила здание в воинской части 2026 в селе Новопокровка.



"В 2013 году в связи с тем, что здания и сооружения в Новопокровке пришли в негодность, оперативная погрангруппа ФПС РФ за свой счет арендовала здание на проспекте Жибек Жолу, 539 и здание, расположенное по улице Керимбекова, 107 в Бишкеке. В предлагаемом соглашении РФ хочет приобрести данные здания в собственность РФ. Так как земельная площадь в Кыргызстане не предоставляется иностранной стороне, кыргызская сторона обязуется провести регистрацию под государственные земли и далее передать участок земли в долгосрочную аренду российской стороне. А недвижимость переходит в собственность РФ, которая за эти сделки безвозмездно оплачивает денежные средства за приобретение недвижимости", - сообщил глава ФГИ.



Площадь земельного участка вместе с недвижимостью составляет 2599 кв.м. Земли находятся в частной собственности ОАО "Глобал Инвест". Государство выкупает эти земли для обеспечения своих обязанностей перед российской стороной. Сейчас идет процедура согласования, при ратификации будет определена сумма сделки, добавил Бакиров.



Здания на Жибек Жолу, 539 и Керимбекова, 107 расположены рядом.