Ноам Хомский: такой цензуры в США не было никогда

15:48 13.06.2022

Massachusetts Peace Action

США



Ноам Хомский: такой цензуры в США не было никогда



Американский философ и лингвист Ноам Хомский считает, что в Америке никогда не было настолько высокого уровня цензуры. По мнению ученого, США достигли внутреннего тоталитаризма невиданных масштабов.



- Итак, с учетом непосредственного американского участия в нынешнем конфликте, можно ли квалифицировать ситуацию на Украине как прокси-войну при содействии США, которая началась еще в годы президентства Барака Обамы?







Хомский: Такие утверждения часто звучат из уст видных экспертов. Сам я долго сомневался, стоит ли делать подобные выводы, но их не так уж просто игнорировать. Догадки строить может каждый, но такой вывод сам напрашивается, если взглянуть на факты. Все они, кстати говоря, тщательно замалчиваются, нам не разрешают говорить на эту тему. Причем никакого секрета из нее не делают, всю информацию можно найти в открытом доступе. Хотите прочитать мемуары Уильяма Бернса - берете и читаете. Хотите ознакомиться с информацией на веб-сайте Белого Дома - пожалуйста, заходите и читайте. Но по большей части с населением информацией не делятся.



Должен сказать, что живу на этом свете уже очень долго, и остался, вероятно, единственным из ныне живущих, кто осудил Мюнхенские соглашения, когда их подписали. Пожалуй, нужно будет включить этот пункт в резюме. В общем, некоторый опыт на данном поприще у меня есть, но никогда прежде я не видел такой цензуры и репрессий, как сейчас.



Даже блокировка российских источников - чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте "Аль-Джазиры" искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела. Если у них есть предложения относительно окончания блокады, в результате которой погибают миллионы людей, почему мне не дают о них узнать? Цензура настолько сильна, что в Америке практически никто ничего о нынешнем развитии событий и не знает, если только не посещает с этой целью некие маргинальные либертарианские сайты, где можно найти правду.



Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация.



Я пытался найти в Соединенных Штатах и Великобритании - двух воинственных странах - хотя бы одного государственного деятеля, который рассуждал бы здраво и призывал к проведению переговоров вместо того, чтобы всячески им препятствовать. Нашлось двое: в Англии - Джереми Корбин, которого вместе с Киром Стармером выгнали из лейбористской партии просто за то, что они осмелились высказать дельные соображения. А в Америке лишь один - Дональд Трамп.



Я случайно упомянул об этом в одной из бесед, и она немедленно вызвала бурю негодования левых в сети, мол, как я смею говорить правду об этом жутком монстре Дональде Трампе? Но он же оказался прав. Я не считаю нужным держать такие вещи в секрете. Неужели мы достигли такого уровня тоталитаризма, внутреннего тоталитаризма, когда утратили право говорить об установленных фактах только потому, что они кому-то неугодны? Видимо, так и есть, только вот кому от этого легче? Уж точно не украинцам. Война с Россией по афганскому образцу до последнего афганца никак не поможет ни украинцам, ни остальному миру.