Скончался легендарный боец "Альфы" Плюснин, уничтоживший афганского диктатора Амина

15:55 13.06.2022

Официальное издание Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" "Спецназ России" сообщила на своей странице в сети ВКонтакте о кончине в возрасте 72 лет легендарного бойца группы Александра Плюснина, который 27 декабря 1979 года во время штурма дворца Тадж-Бек уничтожил афганского диктатора Хафизуллу Амина.



В сообщении отмечается, что долгое время официально не сообщалось, кто именно ликвидировал Амина в ходе операции "Шторм-333".



"Воин по призванию, Саша был лучшим из нас", – рассказал ветеран Группы "А", участник штурма дворца Тадж-Бек Виктор Анисимов. Он отметил, что Плюснин был многократным чемпионом КГБ СССР по самбо, его спецподготовка, теоретические знания и дар прогнозирования вызывали восхищение.



Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" выражает глубокие соболезнования родным своего боевого товарища.



Остап Жуков



