Киевский режим избавляется от миллионов сограждан, - А.Игнатьев

15:56 13.06.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ



Киевский режим избавляется от миллионов сограждан

И освобождает территорию Украины от людей для тех, кто придет на их место



Боевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут достигать отметки в 200.000 человек. Об этом заявил американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, который ранее занимал должность замглавы Европейского командования ВС США (EUCOM), пишет немецкое издание Linke Zeitung.



"200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены… Я думаю, что война в Донбассе разворачивается в пользу русских. Они не вкладывают туда всю массу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию, и именно так они преуспевают. У России чертовски много боевой мощи, гораздо больше, чем у украинцев", – утверждает генерал Твитти. Он считает, что нет никакого способа, которым украинцы когда-либо "уничтожат или победят русских… Украинцам никогда не хватит боевой мощи, чтобы выгнать русских с Украины".



Стивен Твитти – не медийный болтун типа Арестовича и не бывший кавээнщик, а боевой офицер. Во время операции в Ираке командовал батальоном. Иначе говоря, пороху понюхал, чего не скажешь о носителях бронелифчиков из Киева. В то же время приводимая им цифра потерь ВСУ вызывает ряд вопросов, главный из которых – зачем она вообще оглашается? Тем более что при всех PR-закидонах украинского режима в ключевых вопросах раздувания межславянской бойни и истребления русских он послушен англосаксонским хозяевам и последователен в наплевательском отношении к людским потерям.



Характерный пример: в ходе боевых действий украинские власти не вывозят своих погибших, поэтому мертвыми украинскими военными занимаются на местах представители России и народных республик Донбасса. Подобное поведение выглядит логично, ведь вывоз погибших – это, прежде всего, УЧЕТ. А Украина последний раз проводила учет собственных граждан 21 год назад.



Более двух десятилетий никаких переписей на Украине не было вообще, иначе быстро выяснилось бы, что громадян на Украине не 48 миллионов, а в лучшем случае раза в полтора меньше! То есть речь идет об "исчезновении" примерно двух десятков миллионов человек! Куда они делись? Ответа на вопрос в Киеве избегали раньше, избегают и сейчас. Учет собственных потерь Украине не нужен и даже опасен. Это относится и к людским потерям в боевых действиях, и к сфере гражданской.



Всего за три последних месяца киевский режим отказался примерно от 10 млн человек. И продолжает эту линию. Верховная рада готовит закон, по которому для украинских беженцев, уехавших в Россию с 2014 года, предусмотрено наказание если они вернутся на Украину через 30 дней после начала спецоперации ВС РФ.



Только по данным ООН, с 24 февраля 2022 года на территорию России эвакуировался 887.651 украинец (эта цифра ежедневно растет). А с 2014 года восток бывшей УССР покинули около 3 млн украинцев. Добавим сюда население Л/ДНР (около 3,5 миллиона), а также население Мариуполя, Мелитополя и Херсонщины, освобожденных от власти Киева. Сюда же можно добавить несколько миллионов граждан Украины, живущих и работающих в Российской Федерации с "домайданных" времен. Фактически на данный момент более 10 млн украинцев (возможно, около трети населения бывшей УССР) уже не являются гражданами "майданизированной" Украины и проживают на территориях, освобожденных ВС РФ, или в самой России.



А ведь, помимо исхода украинцев на Восток, ширится поток уезжающих на Запад. Здесь количество уехавших за те же три месяца также исчисляется миллионами. Только в Польше уже находятся более 3,5 миллиона украинцев, и число их ежедневно растет. И это опять же еще не все! Помимо Польши, огромное количество украинцев уехали и продолжают уезжать в Румынию, Венгрию, Германию (более 700 тыс. человек), другие страны ЕС и Запада.



Миллионы уехавших власти Украины не собираются даже учитывать. Они методично освобождают территорию Украины от людей (главный вопрос: освобождают для кого?), рассчитывая, что происходящее гигантскими темпами обезлюживание Украины можно будет списать на "русскую агрессию".



Здесь и ответ на недоуменный вопрос американского генерала Твитти о небывалых боевых потерях ВСУ.