Назарбаев приезжал в Москву за гарантиями для себя и своих капиталов, - В.Панфилова

21:11 13.06.2022 Версия для печатиОбсудить на форумеГлава Казахстана Токаев собирает "народное вече", на котором будет решаться судьба первого президента

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Нурсултан Назарбаев добивался встречи с президентом РФ.Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 июня встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами и пожелали друг другу крепкого здоровья. Об этом сообщил официальный сайт экс-лидера Республики Казахстан (РК). В Москву Назарбаев прибыл накануне. По мнению экспертов, цель - заручиться поддержкой главы РФ в вопросе личных гарантий. Возможно, также обсуждался вариант переезда Назарбаева и его семьи в Россию.



Кремль о встрече Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым ничего не сообщил. Причина, видимо, в том, что Назарбаев сегодня лишь частное лицо, пенсионер, как он сам себя называет. Хотя последняя встреча двух политиков, согласно данным пресс-службы президента РФ, была в декабре 2021 года. Тогда Назарбаев принимал участие в итоговых мероприятиях СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором у него статус почетного председателя.



Нынешняя встреча тет-а-тет – первая после проведения референдума по Конституции в Казахстане. Напомним, из документа исключили положения о правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также ввели ограничения на число президентских сроков.



На пересмотр Конституции повлияли события января 2022 года, когда мирные митинги переросли в беспорядки, в результате которых погибло 230 человек, сотни раненых и около 300 человек арестованы по обвинению в организации и участии в акциях. Одним из требований протестующих было исключение Назарбаева и его клана из политики.



От президента Касым-Жомарта Токаева сегодня ждут полного демонтажа назарбаевского режима и привлечения к ответственности главных фигурантов 30-летнего правления в стране, а также возвращения выведенных капиталов, которых, по разным оценкам, насчитывается до 200 млрд долл.



Референдум, как сказал Токаев, открыл возможности для масштабных преобразований. "Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояние всего населения", – сказал Токаев. Он призвал созданную межведомственную комиссию по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов "работать на результат и проявлять активность". Возглавил комиссию генеральный прокурор Берик Асылов. "Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", – подчеркнул президент. Он также отметил, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.



Впрочем, первые задержания членов семьи экс-президента в Казахстане уже начались. 13 марта арестован его племянник Кайрат Сатыбалды. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении средств в особо крупном размере у телекоммуникационного монополиста страны – АО "Казахтелеком". Точная сумма похищенных денег не сообщается, но уже появилась информация о том, что он добровольно готов подарить стране 28% акций компании. В коррупции обвинили и супруга дочери первого президента Дариги Назарбаевой экс-главу QazaqGaz (бывшая компания "Казтрансгаз") Кайрата Шарипбаева. Власти пытаются договориться о добровольной передаче незаконно присвоенных им средств в сумме 2,2 млрд долл. Также расследуются дела еще в отношении 20 влиятельных лиц Казахстана из списка Форбс.



Как считает экс-премьер-министр Казахстана (1994–1997), доктор экономических наук Акежан Кажегельдин, Токаев решительно настроен на возврат незаконно выведенных средств, однако набор инструментов у него крайне ограничен. В частности, основной костяк правительства – это все те же старые кадры Назарбаева, в том числе и прокурорские работники. Но других людей у Токаева нет. Главе государства предстоит провести коррупционное расследование не только внутри страны, но и за рубежом.



В интервью казахстанскому порталу Elmedia Кажегельдин отметил, что нынешней власти следует до осени разобраться со статусом Нурсултана Назарбаева. Закон о первом президенте, который действует сегодня, должен быть отменен. "Если это состоится – это будет важным моментом. Взамен следует принять другой закон, обеспечивающий жизнедеятельность бывшего главы государства. Также следует решить, что делать с фондом первого президента. Никто не ответил на публикации в Великобритании, где прямо говорится, что через офшорные институты через этот фонд прошло около 9 млрд долл. Назарбаев должен возвратить эти деньги стране. Сам он, находясь на посту президента, никаким образом не мог их заработать. Это деньги, которые в разное время поступали из разных источников. Я знаю о том, что происходило с 1995 по 1998 год. Тогда этот фонд назывался Фондом развития Казахстана. То, что Назарбаев должен передать все документы с активами этого фонда, – однозначно. Без этого не должен решаться вопрос его статуса", – полагает Кажегельдин.



По словам политика, обществу еще предстоит разбираться с наследием и наследством Назарбаева. Его заявления в СМИ о том, что он не отвечает за действия членов своей семьи, некорректны. Напомним, что недавно Нурсултан Назарбаев дал интервью казахстанскому политологу, в котором заметил, что если кто-то из его родственников за его спиной воспользовался его именем как прикрытием для нарушения закона, то должен понести соответствующую ответственность. "Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту", – пояснил он и привел в пример историю со своим зятем Рахатом Алиевым, у которого сложилась "незавидная судьба".



По словам Акежана Кажегельдина, Назарбаев "саботировал расследование против Рахата Алиева, и только по одной простой причине: полное расследование преступлений Рахата Алиева и его группы привело бы к другим членам его семьи, к его старшей дочери Дариге и его внуку Нурали".



Директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук, профессор Александр Кобринский сказал "НГ", что можно лишь предположить, зачем Назарбаев приезжал к Путину. По его мнению, есть три возможных сюжета. Первый – личный. Он приехал попросить поддержки для себя и своей семьи. Есть версия, что некоторые члены его клана участвовали в январских событиях. Возможно, в рамках этого же сюжета он обсуждал переезд в Россию из Казахстана. Второй – общественный. Назарбаев фактически имел в Казахстане статус императора. После принятия новой Конституции он лишился многочисленных постов и влияния. В то же время он – как человек энергичный, умный, зараженный властью – хочет оставаться в центре принятия решений. Не исключено, что ему этого не хватает. Есть вероятность, что с Путиным он обсуждал какие-то должности в региональных организациях. И третий сюжет – мировой. У Назарбаева очень большой опыт посреднической деятельности. У него хорошие отношения с Турцией, арабскими странами, и в англосаксонском мире он тоже рукопожатный. Не занимая никаких формальных должностей на сегодняшний день и обладая серьезным международным авторитетом, будучи в добрых отношениях с Путиным, он идеальный посредник между Россией и заинтересованными странами или союзом стран в различных вопросах. Возможно, это конфликт в Украине. Тем более что Евросоюз не знает, как выйти из этого конфликта. А Назарбаев еще в прошлом году предлагал территорию Казахстана для переговоров президентам РФ и Украины.



Выработка дальнейших идей и шагов по развитию общества, а также вопросы государственной важности будут обсуждаться на первом заседании Национального курултая – "народного вече" 16 июня. В состав нового консультативно-совещательного органа войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, а также эксперты и общественные деятели, сообщил госсекретарь РК Ерлан Карин. Источник - независимая газета

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