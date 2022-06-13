Китай обошел Россию и США в ядерной гонке, - В.Скосырев

00:16 14.06.2022

КНР привела межконтинентальные баллистические ракеты в боевую готовность

Владимир Скосырев



Переговоры Вэй Фэнхэ и Ллойда Остина не привели к урегулированию разногласий между Китаем и США. КНР достигла прогресса в совершенствовании ядерного оружия, но будет применять его только для обороны, заявил на форуме в Сингапуре глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ. Причем МБР DF-41, показанные на параде в Пекине в 2019-м, готовы к использованию. А если Тайвань с помощью США провозгласит независимость, Китай будет биться до победы. США утверждают, что Пекин ведет себя провокационно и отказался от стратегии, допускавшей лишь минимальные средства сдерживания. Институт SIPRI говорит: риск ядерного столкновения достиг наивысшего уровня с холодной войны.



Отвечая на вопросы репортеров, зачем Китай соорудил более 100 шахт для ядерных ракет, Вэй на конференции по безопасности Шангри-Ла (см. "НГ" от 10.06.22) сказал, что КНР всегда проводила курс на развитие ядерных сил для самообороны и не станет применять их первой.



Китай создавал эти средства более пяти десятилетий. Конечная цель китайского ядерного арсенала состоит в том, чтобы предотвратить ядерную войну.



Американская федерация ученых в прошлом году сообщила, что Китай соорудил более 120 шахт для ракет в пустыне в Синьцзяне. Госдепартамент США выразил тревогу, указав, что Китай, вероятно, отклоняется от прежней стратегии, предусматривавшей формирование лишь минимальных сил сдерживания, и призвал его предпринять практические шаги, чтобы избежать гонки вооружений.



Как передает Reuters, в 2020 году китайский арсенал боеголовок, согласно данным Пентагона, составлял примерно 200 единиц, но ожидалось, что это число по меньшей мере удвоится. США обладали тогда примерно 3,8 тыс. боеголовок. Пекин тогда утверждал, что по сравнению с США и Россией его силы карликовые, подчеркивая, что готов присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями на основе равноправия.



Но это было до начала военной спецоперации РФ в Украине. Она еще более обострила взаимные подозрения между Пекином и Вашингтоном. В Сингапуре после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином Вэй предупредил Америку против курса на поощрение независимости Тайваня и сказал, что при таком сценарии Китай будет сражаться до победного конца. Отвечая ему, Остин сказал, что Пекин ведет себя все более провокационно, прибегает к запугиванию Тайваня, увеличивает нажим на Японию, Индию, другие соседние страны.



Этот обмен любезностями состоялся на фоне публикации доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В документе говорится, что в предстоящие годы глобальный ядерный арсенал, как ожидают, будет расти впервые с времен холодной войны, а риск применения такого оружия – самый большой за последние десятилетия. Боевые действия в Украине и поддержка Западом Киева усилили напряжение между девятью государствами, обладающими ядерным оружием.



В период между январем 2021-го и январем 2022 года число единиц ядерного оружия слегка уменьшилось. Но если ядерные державы не предпримут немедленных усилий, то в мире запасы боеголовок снова впервые за десятки лет начнут расти. Уилфред Ван, директор программы средств массового уничтожения SIPRI, говорит, что все ядерные государства обновляют свои арсеналы и роль, которую они играют в их военной стратегии.



В аналогичном ключе высказался премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун. У него тревогу вызвало то, что союзники США – Япония и Южная Корея – публично обсуждают вопрос о том, стоит ли размещать ядерное оружие на их территории или следует самим его создать. Даже такие разговоры могут подорвать стабильность в регионе, подчеркнул премьер.



Однако Вашингтон своих союзников не хочет журить. Как писала "НГ" в номере от 30.08.21, Томас Брассьер, заместитель командующего Стратегического командования США, утверждал, что ядерные угрозы из Китая превысят число угроз, исходящих из России.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "В 2019 году на параде в Пекине межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 показали. Но можно было предположить, что это перспективный вид оружия, который имеется в ограниченном количестве и продолжает проходить испытания. И вот теперь Китай признал, что DF-41 уже на плановой основе поступает в части ракетных войск. Последние 10 лет – это период очень быстрого развития китайских стратегических ядерных сил. Китай имеет функционирующий морской компонент стратегических ядерных сил в виде шести атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. Сейчас у Китая есть три типа межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Причем ракеты DF-41 существуют в трех модификациях: шахтная, мобильная грунтовая и железнодорожная. По ассортименту средств доставки Китай опережает всех, даже Россию. Идет работа над гиперзвуковыми блоками для МБР. Раньше предполагалось, что китайское ядерное оружие предназначалось для сдерживания ядерного нападения на Китай и сдерживания ядерного шантажа. Это было связано с тем, что у Китая были ограниченные ресурсы и невысокий технологический потенциал. Сейчас Китай – промышленная сверхдержава и он меняет свои подходы".



После прихода президента США Джозефа Байдена к власти Россия и США сумели продлить договор СНВ-3 на пять лет. Но после начала событий в Украине переговоры не идут. А вопрос о подключении Китая к российско-американскому диалогу закрыт, констатирует Кашин.



13/06/22