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БаткенФронт. На кыргызо-таджикской границе продолжается вяло-текущий бой
08:20 14.06.2022

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе прекратилась. Обстановка напряженная
09:14, 14 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что 14 июня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана.

Примерно в 6.50-7.00 в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста "Кех" (Таджикистан) был произведен выстрел в сторону пограничного поста "Булак-Башы" (Кыргызстан).

В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.

"Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон", - говорится в сообщении.

По данным ПС ГКНБ КР, в 7.50 таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8.10 перестрелка прекратилась. Проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации.

По состоянию на 8.40 обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как напряженная.

Погранслужба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все необходимые меры для стабилизации обстановки.

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На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка, таджикская сторона применила гранатометы и минометы, - Погранслужба КР
КыргызчаEnglish
События
9:09, 14 июня 2022 48474

Иллюстративное фото"Сводка" (АКИpress) – На кыргызско-таджикском участке государственной границы 14 июня произошла перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР, примерно в 7 часов утра в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста "Кех" ПВ ГКНБ Таджикистана был произведен выстрел в сторону пограничного поста "Булак-Башы" ПС ГКНБ КР. В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.

Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызстана по Баткенской области и пограничный представитель Таджикистана по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон.

Однако, в 7:50 таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 перестрелка прекратилась.

В данное время проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации.

По состоянию на 8:40 14 июня обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.

"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все необходимые меры для стабилизации обстановки", - отметили в Погранслужбе ГКНБ.

// АКИpress•3 июня 2022 года также был инцидент в местности Булак-Башы. Так, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района пограничный наряд Кыргызстана обнаружил пограничников Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана. "Игнорируя законные требования покинуть территорию Кыргызской Республики, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - говорили в Погранслужбе.
•Перестрелка в местности Булак-Башы была прекращена в 14:15.

карта ТВД тут -
https://svodka.akipress.org/news:1786847?from=kgnews&place=newstopread

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655184000


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