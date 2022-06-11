Крупнейшие американские инвестбанки приостановили операции по госдолгу России

09:06 14.06.2022

Bloomberg: JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу РФ

Анастасия Лежепекова



Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs не будут проводить операции по российским долговым обязательствам после соответствующего указания со стороны Минфина США. Об этом пишет Bloomberg.



По словам профессионалов рынка, в этом месяце JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. все еще "находили заинтересованных". Однако в JPMorgan решили отказаться от этих операций после запрета со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.



"Заявление министерства финансов от 6 июня об ужесточении финансовых санкций застало участников рынка врасплох и вызвало шквал переговоров с юристами", - пишет агентство.



В конце мая Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте - прежде всего, в американских долларах. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился 25 мая.



Также в Белом доме заявили, что Россия уже якобы находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия.