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Важный фактор: как работал аппарат нацистской пропаганды в войне против СССР
11:56 14.06.2022

Полковник Ходаренок объяснил роль пропаганды в военное время

Михаил Ходаренок

Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разобрался, какую роль Министерство пропаганды Третьего Рейха сыграло в войне против СССР.

В 1941-1945 году на Восточном фронте развернулось ожесточенное противостояние между силами Третьего Рейха и Красной армией. Исход определялся в первую очередь соотношением сил и средств, профессионализмом командования, уровнем подготовки войск. Но существовал еще один фактор - пропаганда противника.

Германия подготовилась, что называется, на славу - массированная пропаганда была отработана внутри страны, а также на фронтах Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. К 22 июня 1941 но ода Министерство пропаганды напечатало первую партию агитационного материала в количестве 30 млн листовок, плакатов, пропагандистских брошюр карманного формата и методичек. И все это на 30 языках народов СССР.

Представителей различных национальностей и так называемых малых народов, склоняли к коллаборационизму последовательно.

Сначала был "конфетно-цветочный" период, когда народам сообщали, что немцы пришли только для того, чтобы выпустить их из "тюрьмы народов" и освободить из-под гнета "еврейско-большевистской власти", то есть СССР. Им сулили полную свободу после скорого окончания войны, а также различные привилегии. Пропаганда возымела успех.

По данным архива, изученного историком Сергеем Дробязко, через вермахт, СС, а также многочисленные пронемецкие военизированные и полицейские формирования за годы ВОВ прошло: 250 тыс. украинцев, 150 тыс. латышей, 90 тыс. эстонцев, 50 тыс. литовцев, 70 тыс. белорусов, 70 тыс. казаков, 70 тысяч человек из народностей Средней Азии, 40 тысяч азербайджанцев, 30 тысяч человек из северокавказских народностей, 25 тысяч грузин, 20 тысяч армян, 12 тысяч волжских татар, 10 тысяч крымских татар, а также 7 тысяч калмыков.

Многие наслышаны про коллаборационизм бандеровцев, латышей, балтийских немцев, но про малые народности долгое время не было принято говорить.

В СССР это разрушало миф о дружбе народов. И все же нужно отметить, что коллаборационизм на территории СССР остался маргинальным явлением, и ни один народ полностью не перешел на сторону Гитлера. Зато партизанское движение против оккупантов было по-настоящему массовым.

Геббельсовская пропаганда

На плакатах и листовках были изображены улыбающиеся немецкие солдаты, пришедшие сделать жизнь всех желающих лучше и хлебосольнее с призывами вроде "Иди работать в Германию за лучшее будущее".

На одном из украинских плакатов рядом стоят солдат Вермахта и рабочий, по всей видимости, "выбравший правильную сторону". "Друг, я помогу тебе, я иду в Германию. На работу!", - говорит он. Так геббельсовская пропаганда призывала воевать за Гитлера, или идти наниматься в качестве бесплатной рабочей силы. Получали ли предатели обещанные блага?

Далеко не все и далеко не в полном объеме. Привилегии получали в первую очередь лидеры мнений.

На Украине это бандеровцы Коновалец, Шептицкий, Шухевич, Бандера, Мельник и другие. Интересен в этом отношении Улас Самчук, националист, акула пера геббельсовско-бандеровской пропаганды на территории Украины. Сначала у него были проблемы с СД, службой безопасности Германии, но потом им объяснили, что он свой парень и настоящий пламенный борец за дело Рейха. Уласа взяли на работу в Deutscher Nachrichtendienst, немецкую службу новостей. Он имел связи в оккупационной администрации, в сопровождении охраны ездил по оккупированной Украине, писал репортажи и воззвания к землякам. Также издатель бандеровской газеты "Волынь", деятель ОУН (организация запрещена в РФ), непосредственный участник уничтожения евреев в городе Ровно на северо-западе Украины.

Главным врагом украинского народа считал советскую власть. За свою пропагандистскую работу получал приличное денежное довольство и офицерский паек. На Украине его называют "национальным Гомером", и по крайней мере во внеклассное чтение он включен.

Среди коллаборационистов каждой национальности находились такие "уласы самчуки".

Важно отметить, что Геббельс умело избегал болевых точек, которые бы могли настроить против него даже колеблющихся, потенциальных коллаборационистов, которые вроде бы за родину, но хотели бы ее немного "улучшить". Вот что он написал 5 июня в своем дневнике: "Директивы о пропаганде против России: никакого антисоциализма, никакого возвращения царизма; не говорить открыто о расчленении русского государства, так как мы озлобим армию, которая состоит в основном из русских; против Сталина и стоящих за ним евреев; земля - крестьянам, но колхозы пока сохраняются, чтобы спасти урожай…"

Все людоедские и откровенно уничижительные речи были припасены для мотивации личного состава. Этим уже занимались Propagandakompanie, или пропагандистские роты. И они работали внутри вермахта.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель "Независимой газеты" (2000–2003),
Главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010–2015).

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655196960


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